Холостячка 8-го сезону проекту «Холостяк» Галя серйозно взялася за перегляд нового сезону. У дівчини з’явилися не лише свої фаворитки, а й ті, з ким вона не бачить Нікіту Добриніна разом. Яке побачення мало не «приспало» Холостячку? Що думає пліткарка про побачення на рингу і хто такі куртизанки – дізнайтеся у новому ексклюзивному випуску рубрики «Холостячка».

Дивіться онлайн Холостяк 9 – випуск 5

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Video: 4 випуск рубрики «Холостячка»: Я зараз засну 4 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий випуск рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

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