Холостячка Галя посмотрела вместе со зрителями, как Никита Добрынин знакомил девушек со своей семьей. Чье знакомство понравилось Холостячке больше всего? Кто получил золотую медаль от Гали? А также как на самом деле переживают участницы всех сезонов проекта «Холостяк» знакомство с родителями главных героев? Смотрите 10-й выпуск рубрики «Холостячка» в материале.

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Video: 10 выпуск рубрики «Холостячка»: Цветок распустился, цветок завял 10 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск 10 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.