10 выпуск рубрики «Холостячка»: Цветок распустился, цветок завял
22.05.2019
Холостячка Галя посмотрела вместе со зрителями, как Никита Добрынин знакомил девушек со своей семьей. Чье знакомство понравилось Холостячке больше всего? Кто получил золотую медаль от Гали? А также как на самом деле переживают участницы всех сезонов проекта «Холостяк» знакомство с родителями главных героев? Смотрите 10-й выпуск рубрики «Холостячка» в материале.
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Video: 10 выпуск рубрики «Холостячка»: Цветок распустился, цветок завял10 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск 10 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.
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