В шаге от финала проекта «Холостяк»-9 на 11 неделе реалити покинула одна участница. Никита Добрынин сделал свой выбор, который дался мужчине непросто. Сомневался ли главный герой и как попрощалась пара? Кто ушел в 11 выпуске проекта «Холостяк»-2019 и почему так произошло – читайте в материале.

На 11 неделе Никита Добрынин знакомил девушек со своими родителями. Во время встречи Софии с семьей главного героя девушке удалось затронуть самые глубокие чувства мамы Холостяка. Размышляя о любви и взаимоотношениях, участница призналась, что настоящее решение – оставаться с одним человеком на всю жизнь.

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Однако после знакомства с родителями Холостяк и София остались наедине. Тет пары не складывался: девушка дурачилась, смеялась и была вновь инфантильно загадочной. Это насторожило Холостяка, ведь он хотел поговорить о взаимоотношениях и чувствах между двумя.

На Церемонии роз Никита Добрынин не дал розу Софии. Свое решение аргументировал тем, что выстраивать доверительные отношения нужно прежде всего с ним, а не с его родителями. Спустя 11 недель участнице так и не удалось выйти на новый уровень общения.

Но даже несмотря на это, главный герой не хотел отпускать девушку. Сомнения, правильно ли поступает мужчина, проявлялись во всех действиях и словах: «Давай поговорим! Зачем ты снова закрываешься?».

Никита Добрынин также признался, что решение принимал в последний момент. Более того, Холостяк не был уверен, стоит ли отпускать девушку.

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«У меня есть к Софии чувства», – утверждал мужчина.

Но София отказалась что-либо выяснять, добавив лишь то, что была по-настоящему счастлива с мужчиной. А ее поведение обусловлено защитной реакцией. Пара попрощалась, а в машине София впервые расплакалась.

«Я влюбилась…» – призналась участница съемочной группе.

Кто знает, каким было бы решение Никиты, если бы эти слова прозвучали из уст Софии лично для Холостяка. Однако прощание пары было трогательным и чувственным. Загадочная девушка не прошла в финал и покинула проект на 11 неделе проекта «Холостяк»-9.

А кто станет победительницей самого романтического реалити страны – узнаем в следующую пятницу, 24.05.2019, на телеканале СТБ в 20:00. Лиля и Даша в последний раз отправятся на свидания в рамках проекта «Холостяк»-9. А Никита Добрынин сделает главный выбор – кому надеть кольцо на палец. Не пропустите!

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