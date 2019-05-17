За крок до фіналу проекту «Холостяк»-9 на 11 тижні реаліті залишила одна учасниця. Нікіта Добринін зробив свій вибір, який дався чоловікові непросто. Чи сумнівався головний герой і як попрощалася пара? Хто пішов у 11 випуску проекту «Холостяк»-2019 і чому так сталося – читайте у матеріалі.

На 11 тижні Нікіта Добринін знайомив дівчат зі своїми батьками. Під час зустрічі Софії з сім’єю головного героя дівчині вдалося торкнутися найглибших почуттів мами Холостяка. Розмірковуючи про кохання і взаємини, учасниця зізналася, що справжнє рішення – залишатися з однією людиною на все життя.

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Однак після знайомства з батьками Холостяк і Софія залишилися наодинці. Тет пари не складався: дівчина пустувала, сміялася і була знову інфантильно загадковою. Це насторожило Холостяка, адже він хотів поговорити про взаємини і почуття між двома.

На Церемонії троянд Нікіта Добринін не дав троянду Софії. Своє рішення аргументував тим, що будувати довірчі стосунки потрібно перш за все з ним, а не з його батьками. За 11 тижнів учасниці так і не вдалося вийти на новий рівень спілкування.

Але навіть незважаючи на це, головний герой не хотів відпускати дівчину. Сумніви, чи правильно чинить чоловік, проявлялися у всіх діях і словах: «Давай поговоримо! Навіщо ти знову закриваєшся?».

Нікіта Добринін також зізнався, що рішення приймав в останній момент. Ба більше, Холостяк не був упевнений, чи варто відпускати дівчину.

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«У мене є до Софії почуття», – стверджував чоловік.

Але Софія відмовилася що-небудь з’ясовувати, додавши лише те, що була по-справжньому щаслива з чоловіком. А її поведінка обумовлена ​​захисною реакцією. Пара попрощалася, а в машині Софія вперше розплакалася.

«Я закохалася…» – зізналася учасниця знімальній групі.

Хтозна, яким було б рішення Нікіти, якби ці слова прозвучали з вуст Софії особисто для Холостяка. Однак прощання пари було зворушливим і чуттєвим. Загадкова дівчина не пройшла у фінал і залишила проект на 11 тижні проекту «Холостяк»-9.

А хто стане переможницею найромантичнішого реаліті країни – дізнаємося наступної п’ятниці, 24.05.2019, на телеканалі СТБ о 20:00. Ліля і Даша востаннє вирушать на побачення в рамках проекту «Холостяк»-9. А Нікіта Добринін зробить головний вибір – кому надіти каблучку на палець. Не пропустіть!



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