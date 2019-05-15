Евровидение-2019: выступления участников в первом полуфинале конкурса
14 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2019. В финал вышли такие страны: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Предлагаем оценить выступления всех стран-участниц первого полуфинала Евровидения.
Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019
Кипр: Тамта – «Replay»
Черногория: D-moll – «Heaven»
Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
Польша: Tulia – «Fire of Love»
Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»
Беларусь: Зена – «Like It»
Сербия: Невена Божович – «Круна»
Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»
Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Эстония: Виктор Крон – «Storm»
Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»
Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»