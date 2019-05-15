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Евровидение-2019: выступления участников в первом полуфинале конкурса

15.05.2019

14 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2019. В финал вышли такие страны: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Предлагаем оценить выступления всех стран-участниц первого полуфинала Евровидения. 

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Кипр: Тамта – «Replay»

Черногория: D-moll – «Heaven»

Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Польша: Tulia  – «Fire of Love»

Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»

Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»

Беларусь: Зена – «Like It»

Сербия: Невена Божович – «Круна»

Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»

Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»

Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»

Эстония: Виктор Крон – «Storm»

Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»

Греция: Катерина Дуска – «Better Love»

Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

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