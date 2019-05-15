14 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2019. В финал вышли такие страны: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. Предлагаем оценить выступления всех стран-участниц первого полуфинала Евровидения.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

Кипр: Тамта – «Replay»



Черногория: D-moll – «Heaven»



Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»



Польша: Tulia – «Fire of Love»



Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»



Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Венгрия: Йоци Папаи – «Az én apám»



Беларусь: Зена – «Like It»



Сербия: Невена Божович – «Круна»



Бельгия: Элиот Вассамиллет – «Wake Up»



Грузия: Ото Немсадзе – «Keep On Going»



Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Эстония: Виктор Крон – «Storm»



Португалия: Конан Осирис – «Telemóveis»



Греция: Катерина Дуска – «Better Love»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



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