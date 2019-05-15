14 травня пройшов перший півфінал Євробачення-2019. У фінал вийшли такі країни: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино, Словенія. Пропонуємо оцінити виступи всіх країн-учасниць першого півфіналу Євробачення.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

Кіпр: Тамта – «Replay»



Чорногорія: D-moll – «Heaven»



Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»



Польща: Tulia – «Fire of Love»



Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»



Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»



Біларусь: Зена – «Like It»



Сербія: Невена Божович – «Круна»



Бельгія: Еліот Вассамиллет – «Wake Up»



Грузія: Ото Немсадзе – «Keep On Going»



Австралія: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Естонія: Виктор Крон – «Storm»



Португалія: Конан Осирис – «Telemóveis»



Греція: Катерина Дуска – «Better Love»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



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