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Євробачення-2019: всі пісні учасників першого півфіналу

15.05.2019

14 травня пройшов перший півфінал Євробачення-2019. У фінал вийшли такі країни: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино, Словенія. Пропонуємо оцінити виступи всіх країн-учасниць першого півфіналу Євробачення.

Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Кіпр: Тамта – «Replay»

Чорногорія: D-moll – «Heaven»

Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

ПольщаTulia  – «Fire of Love»

Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»

ЧехіяLake Malawi – «Friend of a Friend»

Угорщина:  Йоці Папаї – «Az én apám»

Біларусь: Зена – «Like It»

СербіяНевена Божович – «Круна»

Бельгія: Еліот Вассамиллет – «Wake Up»

ГрузіяОто Немсадзе – «Keep On Going»

АвстраліяКейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»

Естонія: Виктор Крон – «Storm»

ПортугаліяКонан Осирис – «Telemóveis»

ГреціяКатерина Дуска – «Better Love»

Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

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