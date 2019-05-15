Євробачення-2019: всі пісні учасників першого півфіналу
14 травня пройшов перший півфінал Євробачення-2019. У фінал вийшли такі країни: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино, Словенія. Пропонуємо оцінити виступи всіх країн-учасниць першого півфіналу Євробачення.
Дивитись онлайн-трансляцію Євробачення 2019: другий півфінал від 16.05.2019
Кіпр: Тамта – «Replay»
Чорногорія: D-moll – «Heaven»
Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
Польща: Tulia – «Fire of Love»
Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
Біларусь: Зена – «Like It»
Сербія: Невена Божович – «Круна»
Бельгія: Еліот Вассамиллет – «Wake Up»
Грузія: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
Австралія: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Естонія: Виктор Крон – «Storm»
Португалія: Конан Осирис – «Telemóveis»
Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»