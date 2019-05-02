В 9-м випуске проекта «Холостяк»-9 зрители увидят к чему могут привести женские манипуляции мужчиной. Одну из участниц Никита Добрынин уличит в неискренности. И это приведет к фатальному концу для нее. Кто из девушек это будет – узнайте уже в эту пятницу, 3.05.19 в 20:00.

В 9 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

К чему могут привести женские манипуляции Холостяком. С чьей стороны Никита почувствует неискренность и фальш. Будет ли удерживать Никита Олю, когда она в очередной раз захочет уйти. Пригласит ли Холостяк кого-то из девушек на индивидуальное свидание, чтобы расставить все точки над «і».

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Узнайте уже в пятницу, 03.05.2019, в 20:00 на телеканале СТБ, насколько далеко готовы зайти девушки в своих манипуляциях, чтобы завоевать сердце главного холостяка страны. Смотрите анонс 9 выпуска 9 сезона проекта «Холостяк»-9, чтобы увидеть своими глазами масштаб предстоящих событий.

Video: 9 выпуск «Холостяк»-9: чьи манипуляции приведут Никиту Добрынина в ярость В 9 выпуске проекта Холостяк 9 Никита Добрынин перестанет мириться с манипуляциями девушек. Кто уйдет в 9 выпуске Холостяк 9 – смотрите 3.05.19

Video: 9 выпуск «Холостяк»-9: чьи манипуляции приведут Никиту Добрынина в ярость В 9 выпуске проекта Холостяк 9 Никита Добрынин перестанет мириться с манипуляциями девушек. Кто уйдет в 9 выпуске Холостяк 9 – смотрите 3.05.19

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