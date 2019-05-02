Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту Добриніна

02.05.2019

У 9-му випусуку проекту «Холостяк»-9 глядачі побачать до чого можуть привести жіночі маніпуляції чоловіком. Одну з учасниць Нікиту Добринін викриє в нещирості. І це призведе до фатального кінця для неї. Хто з дівчат це буде – дізнайтеся вже в цю п’ятницю, 3.05.19 о 20:00.

холостяк 9

У 9 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

  1. До чого можуть призвести жіночі маніпуляції Холостяком.
  2. З чийого боку Нікита відчує нещирість і фальш.
  3. Чи буде утримувати Нікита Олю, коли вона в черговий раз захоче піти.
  4. Чи запросить Холостяк когось із дівчат на індивідуальне побачення, щоб розставити всі крапки над «і».

Більше на тему: У 8 випуску «Холостяк»-9 дівчата зіграли свої ролі

Дізнайтеся вже в п’ятницю, 03.05.2019, о 20:00 на телеканалі СТБ, наскільки далеко готові зайти дівчата в своїх маніпуляціях, щоб завоювати серце головного холостяка країни. Дивіться анонс 9 випуску 9 сезону проекту «Холостяк»-9, щоб побачити своїми очима масштаб майбутніх подій.

Video: 9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту Добриніна

У 9 випуску проекту Холостяк 9 Микита Добринін перестане миритися з маніпуляціями дівчат. Хто піде в 9 випуску Холостяк 9 - дивіться 3.05.19

Video: 9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту Добриніна

У 9 випуску проекту Холостяк 9 Микита Добринін перестане миритися з маніпуляціями дівчат. Хто піде в 9 випуску Холостяк 9 - дивіться 3.05.19

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати