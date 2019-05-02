9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту Добриніна
02.05.2019
У 9-му випусуку проекту «Холостяк»-9 глядачі побачать до чого можуть привести жіночі маніпуляції чоловіком. Одну з учасниць Нікиту Добринін викриє в нещирості. І це призведе до фатального кінця для неї. Хто з дівчат це буде – дізнайтеся вже в цю п’ятницю, 3.05.19 о 20:00.
У 9 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- До чого можуть призвести жіночі маніпуляції Холостяком.
- З чийого боку Нікита відчує нещирість і фальш.
- Чи буде утримувати Нікита Олю, коли вона в черговий раз захоче піти.
- Чи запросить Холостяк когось із дівчат на індивідуальне побачення, щоб розставити всі крапки над «і».
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Дізнайтеся вже в п’ятницю, 03.05.2019, о 20:00 на телеканалі СТБ, наскільки далеко готові зайти дівчата в своїх маніпуляціях, щоб завоювати серце головного холостяка країни. Дивіться анонс 9 випуску 9 сезону проекту «Холостяк»-9, щоб побачити своїми очима масштаб майбутніх подій.
Video: 9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту ДобринінаУ 9 випуску проекту Холостяк 9 Микита Добринін перестане миритися з маніпуляціями дівчат. Хто піде в 9 випуску Холостяк 9 - дивіться 3.05.19
Video: 9 випуск «Холостяк»-9: чиї маніпуляції виведуть із себе Нікиту ДобринінаУ 9 випуску проекту Холостяк 9 Микита Добринін перестане миритися з маніпуляціями дівчат. Хто піде в 9 випуску Холостяк 9 - дивіться 3.05.19
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