У 8-му випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін вирішив перевірити дівчат на чесність, а також зазирнути в майбутнє. Політ над океаном, гра в «Мафію» і грим дозволили учасницям перейти на новий рівень стосунків із Холостяком. Чим ще дивувала Франція — читайте в матеріалі

Восьмий тиждень почався з індивідуального побачення з Олею. Холостяк запросив дівчину політати на невеликому літаку, щоб подивитися на океан з висоти пташиного польоту. Потім пара вирішила поговорити. Оля нарешті змогла відкритися і поділитися з чоловіком своїм минулим. Холостяк зазначив, що ця зустріч була по-справжньому легкою, чого ще ні разу не вдалося йому відчути з учасницею.

Наступного дня Нікіта приїхав в будинок до дівчат. Формат зустрічі був інтригуючим — всі грали у французьку «Мафію».

«Хочу подивитися, хто з учасниць не зможе приховати свої справжні емоції, хто зможе брехати, і хто яку тактику обере. Це допоможе краще їх розуміти у майбутньому», — пояснив Нікіта свої наміри.

Всі взаємини дівчат проявилися у грі. Кожна намагалася позбутися суперниці не лище в «Мафії», а й на проекті. Найактивніша була знову Наталі, за що першою залишила гру. А переможницями стали Марина і Ліля, за що отримали можливість особисто поспілкуватися з Холостяком. Такий приз не порадував дівчат, особливо Лілю. Тому головному герою довелося попросити Марину піти, щоб з’ясувати всі минулі образи з Лілею.

Чергове спілкування з учасницею засмутило всіх суперниць. Оля знову розплакалася, а Наталі почала провокувати конфлікт.

«Три індивідуальних побачення поспіль, а тепер Нікіта ще й розмовляє з нею наодинці», — обурювалася Даша.

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Під час гри головний герой таємно передав Марині записку. Нікіта поцікавився, які солодощі любить дівчина. А вранці наступного дня відвіз її на індивідуальне побачення. Пара приїхала у затишний французький будиночок, де Холостяк захотів зазирнути у майбутнє. Марину і Нікіту перевтілили у літніх людей, які щасливо живуть багато років разом. Пара фантазувала про своє минуле, дітей і онуків. Зустріч вийшла по-справжньому зворушливою і змістовною. По закінченню вечора чоловік подарував учасниці троянду і запропонував повернутися до дівчат у будинок.

Церемонію троянд Нікіта провів в образі літнього чоловіка. Багатьом не вдалося поспілкуватися з Холостяком на восьмому тижні. Але це не завадило головному герою зробив свій вибір. Проект залишила Наталі, так і не дочекавшись індивідуального побачення.

Побачення у Франції тривають: Нікіта Добринін запросив Софію і Дашу на групове побачення. Яким воно буде — ще невідомо. Але ясно точно, що пристрасті розпалюються.

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