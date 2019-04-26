В 8-м выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин решил проверить девушек на честность, а также заглянуть в будущее. Полет над океаном, игра в «Мафию» и грим позволили участницам перейти на новый уровень отношений с Холостяком. Чем еще удивляла Франция — читайте в материале

Восьмая неделя началась с индивидуального свидания с Олей. Холостяк пригласил девушку полетать на небольшом самолёте, чтобы посмотреть на океан с высоты птичьего полета. После пара решила поговорить. Оля наконец-то смогла открыться и поделиться с мужчиной своим прошлым. Холостяк отметил, что эта встреча была по-настоящему легкой, чего ещё ни разу не удалось ему испытать с участницей.



На следующий день Никита приехал в дом к девушкам. Формат встречи был интригующим — все играли в «Мафию» по-французски.

«Хочу посмотреть, кто из участниц не сможет скрыть свои настоящие эмоции, кто сможет врать, и кто какую тактику выберет. Это поможет лучше их понимать в будущем», — объяснил Никита свои намерения.

Все взаимоотношения девушек проявились в игре. Каждая пыталась избавиться от соперницы не только в «Мафии», но и на проекте. Самая активная была вновь Натали, за что первой покинула игру. А победительницами стали Марина и Лиля, за что получили возможность лично пообщаться с Холостяком. Такой приз не порадовал девушек, в особенности Лилю. Поэтому главному герою пришлось попросить Марину уйти, дабы выяснить все прошлые обиды с Лилей.

Очередное общение с участницей расстроило всех соперниц. Оля вновь расплакалась, а Натали принялась провоцировать конфликт.



«Три индивидуальных свидания подряд, а теперь Никита ещё и говорит с ней наедине», — возмущалась Даша.

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Во время игры главный герой втайне передал Марине записку. Никита поинтересовался, какие сладости любит девушка. А утром следующего дня увез ее на индивидуальное свидание. Пара приехала в уютный французский домик, где Холостяк захотел заглянуть в будущее. Марину и Никиту перевоплотили в пожилых людей, которые счастливо живут много лет вместе. Пара фантазировала о своём прошлом, детях и внуках. Встреча вышла по-настоящему трогательной и содержательной. По окончанию вечера мужчина подарил участнице розу и предложил вернуться к девушкам в дом.

Церемонию роз Никита провёл в образе пожилого мужчины. Многим не удалось пообщаться с Холостяком на восьмой неделе. Но это не помешало главному герою сделал свой выбор. Проект покинула Натали, так и не дождавшись индивидуального свидания.

Свидания во Франции продолжаются: Никита Добрынин пригласил Софию и Дашу на групповое свидание. Каким оно будет — пока неизвестно. Но ясно точно, что страсти накаляются.



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