В 8 выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин попрощался с одной девушкой. Пара так и не смогла найти взаимопонимание. Решение далось мужчине непросто, однако финальная точка в истории поставлена. Кто ушёл на восьмой неделе проекта «Холостяк»-9 и почему — читайте в материале.

Никита Добрынин приехал в дом к девушкам сразу после свидания с Мариной. Неожиданно для всех главный герой сообщил, что желает провести Церемонию роз. Свой выбор мужчина сделал и готов его озвучить. Розу получила каждая участница, кроме Натали. Девушка подумала, что это очередная уловка мужчины: вместо розы он пригласит её на индивидуальное свидание. Однако случилось все иначе.

Холостяк позвал Натали на личный разговор. Участница принялась сразу упрекать мужчину: «Я приготовила тебе завтрак, а ты забрал на индивидуальное свидание Марину».

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Очередной каприз девушки убедил Никиту в правильности своего решения: «Странная претензия Наташи. Почему я должен после завтрака сделать так, как хочет она? В жизни и отношениях все по-другому. Нельзя выменивать и выпрашивать».



Девушка добавила, что она обижена, и спасти ситуацию смогут извинения главного героя. Но мужчина не стал этого делать, ведь считает, что пара попросту теряет время. Так, в восьмом выпуске проект покинула Натали. Соперницы были удивлены, но не расстроены.

«Наконец-то нам перестанут выедать мозги ложечкой», — прокомментировала София.



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