У 8 випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін попрощався з однією дівчиною. Пара так і не змогла знайти порозуміння. Рішення далося чоловікові непросто, проте фінальна крапка в історії поставлена. Хто пішов на восьмому тижні проекту «Холостяк»-9 і чому — читайте в матеріалі.

Нікіта Добринін приїхав у будинок до дівчат відразу після побачення з Мариною. Несподівано для всіх головний герой повідомив, що бажає провести Церемонію троянд. Свій вибір чоловік зробив і готовий його озвучити. Троянду отримала кожна учасниця, крім Наталі. Дівчина подумала, що це черговий прийом чоловіка: замість троянди він запросить її на індивідуальне побачення. Однак сталося все інакше.

Холостяк покликав Наталі на особисту розмову. Учасниця почала відразу дорікати чоловікові: «Я приготувала тобі сніданок, а ти забрав на індивідуальне побачення Марину».

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Черговий каприз дівчини переконав Нікіту у правильності свого рішення: «Дивна претензія Наталі. Чому я повинен після сніданку робити так, як хоче вона? У житті та стосунках все інакше. Не можна вимінювати і випрошувати».

Дівчина додала, що вона ображена, і врятувати ситуацію зможуть вибачення головного героя. Але чоловік не став цього робити, адже вважає, що пара просто втрачає час. Так, у восьмому випуску проект залишила Наталі. Суперниці були здивовані, але не засмучені.

«Нарешті нам перестануть виїдати мізки ложечкою», — прокоментувала Софія.

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