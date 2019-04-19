У 7-му випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін запросив усіх дівчат до Франції. Виноробний центр і романтичне місто Бордо переповнили емоціями всіх учасниць: сльози, закоханість, пристрасть і навіть поцілунок на очах у суперниць. Але в кінці тижня Холостяк був змушений попрощатися з однією з учасниць: з тією, яка не викликала почуттів у його серці. Хто ж залишив проект «Холостяк»-9 на 7-му тижні від 19.04.2019 — читайте в матеріалі.

Перед Церемонією троянд Нікіта Добринін запросив Елізабет на особисту бесіду. У відеозверненні учасниця обурилася, що не вона поїхала до Парижу, а Ліля.

Незважаючи на те, що Елізабет було нелегко говорити про свої почуття, вона також зазначила, що буде швидше натякати і підводити чоловіка до істинної проблеми взаємин, ніж обговорювати їх безпосередньо. Нікіта ж сприйняв це як просту недовіру: «Манівцями ми говоримо з тими, кому не зовсім довіряємо, або з людьми, яких не відчуваємо».

Холостяк запропонував обговорити все щиро, чесно і нарешті оголити глибоко заховані образи. Однак дівчина знову не наважилася поставити жодного питання головному герою. Тому пара повернулася на Церемонію троянд, де чоловік не дав троянду учасниці.

Більше на тему: Хто залишив проект «Холостяк»-9 у 6 випуску від 12.04.2019

«Ти кажеш, що відкриваєшся, але я цього не відчуваю. І зараз я впевнений тільки в одному: наші з тобою стосунки заходять в глухий кут. Тому сьогодні у мене для тебе немає троянди», — завершив Холостяк.

Нікіта також зазначив, що йому було складно відпустити учасницю. Йому прикро, що перше враження не переросло в щось більше.

«Це не переросло у щось більше з його боку… Значить, не судилося», — визнала дівчина.

Учасниць на проекті залишається все менше, а конкуренція росте. Справжні почуття зароджуються на очах у всієї країни, яких дівчата і Нікіта не в силах приховувати. Що чекає на них далі — дізнаємося у 8-му випуску.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ