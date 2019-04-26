В 7-м выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин пригласил всех девушек во Францию. Винодельный центр и романтический город Бордо переполнили эмоциями всех участниц: слезы, влюбленность, страсть и даже поцелуй на глазах у соперниц. Но в конце недели Холостяк был вынужден попрощаться с одной из участниц: с той, которая не вызвала чувств в его сердце. Кто же покинул проект «Холостяк»-9 на 7-й неделе от 19.04.2019 — читайте в материале.

Перед Церемонией роз Никита Добрынин пригласил Элизабет на личную беседу. В видеообращении участница возмутилась, что не она поехала в Париж, а Лиля.

Несмотря на то, что Элизабет было нелегко говорить о своих чувствах, она также отметила, что будет скорее намекать и подводить мужчину к истинной проблеме взаимоотношений, нежели обсуждать их напрямую. Никита же воспринял это как простое недоверие: «Окольными путями мы говорим с теми, кому не совсем доверяем, или с людьми, которых не чувствуем».

Холостяк предложил обсудить все искренне, честно и наконец обнажить глубоко запрятанные обиды. Однако девушка вновь не решилась задать ни одного вопроса главному герою. Поэтому пара вернулась на Церемонию роз, где мужчина не дал розу участнице.

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«Ты говоришь, что открываешься, но я этого не чувствую. И сейчас я уверен только в одном: наши с тобой отношения заходят в тупик. Поэтому сегодня у меня для тебя нет розы», — заключил Холостяк.

Никита также отметил, что ему было сложно отпустить участницу. Ему обидно, что первое впечатление не переросло в нечто большее.

«Это не переросло во что-то большее с его стороны… Значит, не судьба», — заключила девушка.

Участниц на проекте остается все меньше, а конкуренция растет. Настоящие чувства зарождаются на глазах у всей страны, которые девушки и Никита не в силах скрывать. Что ждет их дальше — узнаем в 8-м выпуске.

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