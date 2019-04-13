В 6 выпуске проект «Холостяк»-9 покинули сразу две участницы. В начале недели в дом к девочкам заселилось три эксперта под видом соперниц. Им удалось больше разузнать об участницах и их чувствах к Холостяку. Повлияло ли это на решение мужчины и с кем Никита Добрынин попрощался в выпуске от 12.04.2019 – читайте в материале.

На 6-й Церемонии роз Никита позвал первой Викторию. Девушка сразу успокоилась, подумав, что получит свою розу и приглашение на свидание. Однако Холостяк решил иначе. Мужчина признался, что чувствует, насколько участнице сложно. Виной тому являются прошлые отношения, забыть которые она еще не успела. Длительная история не может оборваться за пару месяцев, поэтому Холостяк хочет отпустить девушку. Такое решение стало неожиданным не только для стюардессы, но и для всех девочек.

«Я принимаю и уважаю твое решение», – ответила Виктория Никите.

Еще одной участницей, которая покинула проект на 6-й неделе, стала Юля. Прежде чем ее отпустить, Холостяк пригласил ее на личный разговор. В своем видеообращении девушка призналась, что у нее собралось множество вопросов, на которые не терпится узнать ответы. Но каким удивлением для Никиты стало то, что эти вопросы из разряда «Как ты? Как проходят твои дни?».

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В очередной раз Холостяк убедился, что Юля не заинтересована в серьезных отношениях. Пара каждый раз обсуждает один и те же темы о сближении, но не переходит на практику. Также Никита добавил, что хочет глубины и доверия, которых девушка по истечению шести недель не смогла дать.

Девушек остается все меньше, а конкуренции между оставшимися соперницами – больше. Впереди их ждут настоящие страсти, ревность и… любовь. Кто покинет проект «Холостяк»-9 следующей – неизвестно. Однако ясно точно, что в зоне риска каждая участница.

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