В 5 выпуске «Холостяк»-9 проект покинула одна участница, не дожидаясь Церемонии роз. Никита Добрынин отпустил девушку еще на групповом свидании. Почему такой выбор сделал Холостяк и был ли у нее шанс остаться на проекте – читайте в материале.

На 5-й неделе мужчина дал шанс проявить себя каждой девушке. Все участницы отправились на свидания: кто в университет, кто на танцы, а кто — на кухню. Никита Добрынин пригласил Элизабет и Дину показать свои умения в кулинарии. С самой первой минуты группового свидания Элизабет взяла инициативу в свои руки. Девушка показала, что любит и умеет готовить. Телячьи мозги и живые раки ей не страшны – она приготовит их вкусно и быстро. Дина же долго смущалась и не знала, за что браться. Холостяк сразу заметил, что уверенной Дине некомфортно на кухне. Сама же девушка призналась, что не готовит для себя.

Во время разговора тет-а-тет помощница депутата выразила свои переживания о том, что может уйти, ведь это свидание явно на выбывание. А времени, чтобы себя проявить, ей не хватило. Никита воспринял это как оправдание, к тому же, совсем неуместное.

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По итогу свидания роза досталась Элизабет. По пути к машине Дина поспешила попрощаться с Холостяком. Как оказалось позже, Никита ждал от девушки проявления инициативы.

«На прошлой неделе ей выпал шанс загадать любое желание: время, розу, свидание… Но она поспешила сесть в машину и уехать, не воспользовавшись этим», – отметил мужчина.

В конце выпуска традиционно состоялась Церемония роз. Холостяк был решительно настроен и уверен в том, что желает провести еще одну неделю со всеми оставшимися участницами.

Многие девушки были не согласны с таким решением.

«Я разъяренный гепард, потому что никто не ушел», – комментировала решение Холостяка Натали.

Однако в 5-м выпуске проект покинула только Дина. Кто же уйдет с проекта «Холостяк»-9 на следующей неделе – узнаем уже в пятницу на телеканале СТБ!

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