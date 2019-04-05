У 5 випуску «Холостяк»-9 проект залишила одна учасниця, не чекаючи Церемонії троянд. Нікіта Добринін відпустив дівчину ще на груповому побаченні. Чому такий вибір зробив Холостяк і чи був у неї шанс залишитися на проекті – читайте в матеріалі.

На 5-му тижні чоловік дав шанс проявити себе кожній дівчині. Всі учасниці вирушили на побачення: хто в університет, хто на танці, а хто — на кухню. Нікіта Добринін запросив Елізабет і Діну показати свої вміння в кулінарії. Від першої хвилини групового побачення Елізабет взяла ініціативу в свої руки. Дівчина показала, що любить і вміє готувати. Телячі мізки та живі раки їй не страшні — вона приготує їх смачно і швидко. Діна ж довго ніяковіла і не знала, за що братися. Холостяк відразу помітив, що впевненій Діні некомфортно на кухні. Сама ж дівчина зізналася, що не готує для себе.



Під час розмови тет-а-тет помічниця депутата висловила свої переживання, що може піти, адже це побачення явно на вибування. А часу, щоб себе проявити, їй не вистачило. Нікіта сприйняв це як виправдання, до того ж, зовсім недоречне.

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Наприкінці побачення троянда дісталася Елізабет. Йдучи до машини, Діна поспішила попрощатися з Холостяком. Як виявилося пізніше, Нікіта чекав від дівчини прояву ініціативи.

«Минулого тижня їй випав шанс загадати будь-яке бажання: час, троянду, побачення… Але вона поспішила сісти в машину і поїхати, не скориставшись цим», — зазначив чоловік.

В кінці випуску традиційно відбулася Церемонія троянд. Холостяк був рішуче налаштований і впевнений у тому, що бажає провести ще один тиждень з усіма учасницями, які залишилися. Багато дівчат були не згодні з таким рішенням.

«Я розлючений гепард, тому що ніхто не пішов», — коментувала рішення Холостяка Наталі.

Однак у 5-му випуску проект залишила тільки Діна. Хто ж піде з проекту «Холостяк»-9 наступного тижня — дізнаємося вже в п’ятницю на телеканалі СТБ!

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