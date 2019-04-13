У 6 випуску проект «Холостяк»-9 залишили одразу дві учасниці. На початку тижня в будинок до дівчат заселилося три експерти під виглядом суперниць. Їм вдалося більше довідатися про учасниць та їхні почуття до Холостяка. Чи вплинуло це на рішення чоловіка і з ким Нікіта Добринін попрощався у випуску від 12.04.2019 – читайте в матеріалі.

На 6-й Церемонії троянд Нікіта покликав першою Вікторію. Дівчина відразу заспокоїлася, подумавши, що отримає свою троянду і запрошення на побачення. Однак Холостяк вирішив інакше. Чоловік зізнався, що відчуває, наскільки учасниці складно. Виною тому є попередні стосунки, забути які вона ще не встигла. Тривала історія не може обірватися за пару місяців, тому Холостяк хоче відпустити дівчину. Таке рішення стало несподіваним не тільки для стюардеси, але і для всіх дівчат.

«Я приймаю і поважаю твоє рішення», – відповіла Вікторія Нікіті.

Ще однією учасницею, яка залишила проект на 6-му тижні, стала Юля. Перш ніж її відпустити, Холостяк запросив її на особисту розмову. У своєму відеозверненні дівчина зізналася, що у неї накопичилося безліч питань, на які не терпиться дізнатися відповіді. Але яким подивом для Нікіти стало те, що ці питання з розряду «Як ти? Як минають твої дні?».

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Вкотре Холостяк переконався, що Юля не зацікавлена ​​в серйозних стосунках. Пара щоразу обговорює один і ті ж теми про зближення, але не переходить на практику. Також Нікіта додав, що хоче глибини і довіри, яких дівчина по закінченню шести тижнів не змогла дати.

Дівчат залишається все менше, а конкуренції між рештою суперниць – більше. Попереду їх чекають справжні пристрасті, ревнощі та… кохання. Хто залишить проект «Холостяк»-9 наступною – невідомо. Однак зрозуміло точно, що в зоні ризику кожна учасниця.

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