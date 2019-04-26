7 выпуск проекта «Холостяк»-9: Париж, Бордо, вино

В 7-м выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин пригласил всех участниц во Францию. Что может быть более сказочным и романтичным, нежели страна, где зарождается любовь? С какой девушкой главный герой решил разделить красоты Парижа, а с кем погулять под проливным дождем — читайте в материале.

7 выпуск начался с того, что все девушки отправились в аэропорт. На этой неделе участниц ждала страна романтики и любви — Франция. Однако самым большим шоком для каждой стало то, что Никита решил вновь уединиться с Лилей и украсть ее на свидание прямо из аэропорта. Пара отправилась в другом направлении от девушек — не в Бордо, а в Париж. Холостяк с девушкой гуляли по улочкам, поднимались на Эйфелеву башню и пили вино на поляне в самом сердце города любви.

Чтобы разделить радость поездки с каждой участницей, на следующий день Никита прибыл в дом к девушкам. Мужчина предложил всем вместе насладиться вином в центре винодельческого региона — Бордо.

Холостяк поделился, что именно здесь устраивают марафон по питью вина, поэтому будет неправильно упустить шанс устроить свои соревнования.

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Всех поразила Натали, которая проигнорировала правила марафона и сорвалась бежать напролом. Девушка одержала победу, за что получила 61 бутылку вина. После мужчина предложил девушке уединиться и пообщаться лично. Крипто-леди призналась, что для нее не так важна победа и приз, как время с Холостяком.

«Я говорил не раз, что для того, чтобы понять человека, мне не обязательно идти на индивидуальное свидание. Более того, встречи определяются не количеством, а качеством. Мы говорили только об индивидуальном свидании… Теряли время», — отметил Никита Добрынин.



После Холостяк решил поговорить с Дашей. Мужчина заметил, что девушка немного расстроена, поэтому удалился с ней ближе к реке. Чувства и влечение друг к другу взяли вверх и произошел поцелуй… прямо на глазах у соперниц. Это повергло в шок всех участниц — ни одна не смогла сдержать своих негативных эмоций.

На индивидуальную встречу приглашение получила София. Никита захотел вернуться в детство и покататься на велосипедах. Но сюрприз не удался, ведь девушка не умеет кататься. В один момент начался ливень, и пара решила не прятаться под навесом, а гулять прямо под дождем. Тема взаимоотношений возникла сама собой. Холостяк попытался выяснить, что же скрывается за загадочностью Софии.

Церемония роз прошла в невероятной атмосфере красоты. Прежде чем сделать свой выбор, Никита пригласил Элизабет на личное общение.

«Я не чувствую от Элизабет полной отдачи и искренности», — поделился мужчина.

Девушка не задала вопроса о чувствах главного героя, о том, как видит их дальнейшие взаимоотношения. Поэтому пара вернулась на Церемонию роз, где Холостяк сделал свой выбор.

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