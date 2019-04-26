7 випуск проекту «Холостяк»-9: Париж, Бордо, вино

У 7-му випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін запросив усіх учасниць до Франції. Що може бути більш казковим і романтичним, ніж країна, де зароджується кохання? З якою дівчиною головний герой вирішив розділити красу Парижа, а з ким погуляти під проливним дощем — читайте в матеріалі.

7 випуск почався з того, що всі дівчата відправилися в аеропорт. На цьому тижні учасниць чекала країна романтики і кохання — Франція. Однак найбільшим шоком для кожної стало те, що Нікіта вирішив знову усамітнитися з Лілею і вкрасти її на побачення прямо з аеропорту. Пара відправилася в іншому напрямку від дівчат — не до Бордо, а до Парижа. Холостяк з дівчиною гуляли вуличками, піднімалися на Ейфелеву вежу і пили вино на галявині в самому серці міста кохання.

Щоб розділити радість поїздки з кожною учасницею, наступного дня Нікіта прибув у будинок до дівчат. Чоловік запропонував усім разом насолодитися вином в центрі виноробного регіону — Бордо. Холостяк поділився, що саме тут влаштовують марафон з пиття вина, тому буде неправильно упустити шанс влаштувати свої змагання.

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Всіх вразила Наталі, яка проігнорувала правила марафону і зірвалася бігти напролом. Дівчина здобула перемогу, за що отримала 61 пляшку вина. Потім чоловік запропонував дівчині усамітнитися і поспілкуватися особисто. Крипто-леді зізналася, що для неї не так важлива перемога і приз, як час із Холостяком.

«Я говорив не раз, що для того, щоб зрозуміти людину, мені не обов’язково йти на індивідуальне побачення. Ба більше, зустрічі визначаються не кількістю, а якістю. Ми говорили тільки про індивідуальне побачення… Ми втрачали час», — зазначив Нікіта Добринін.

Потім Холостяк вирішив поговорити з Дашею. Чоловік помітив, що дівчина трохи засмучена, тому пішов з нею ближче до річки. Почуття і потяг один до одного взяли гору і стався поцілунок… прямо на очах у суперниць. Це шокувало всіх учасниць — жодна з них не змогла стримати своїх негативних емоцій.

На індивідуальну зустріч запрошення отримала Софія. Нікіта захотів повернутися в дитинство і покататися на велосипедах. Але сюрприз не вдався, адже дівчина не вміє кататися. В один момент почалася злива, і пара вирішила не ховатися під навісом, а гуляти прямо під дощем. Тема взаємин виникла сама собою. Холостяк спробував з’ясувати, що ж ховається за загадковістю Софії.

Церемонія троянд пройшла в неймовірній атмосфері краси. Перш ніж зробити свій вибір, Нікіта запросив Елізабет на особисте спілкування.

«Я не відчуваю від Елізабет повної віддачі та щирості», — поділився чоловік.

Дівчина не запитувала про почуття головного героя, про те, як бачить їхні подальші стосунки. Тому пара повернулася на Церемонію троянд, де Холостяк зробив свій вибір.

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