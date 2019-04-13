У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 шпигували за учасницями

6 тиждень проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін вирішив почати із зустрічі з усіма дівчатами. Радісний момент перервала поява нових суперниць, а також новина про те, що на групове побачення відправляються Оля і Наталі. Чи закінчився вечір рукоприкладством? З ким стався поцілунок на зближення і ким виявилися «новенькі» — читайте в матеріалі.

У розпал вечірки з’явився ведучий Григорій Решетник з несподіваною новиною, яка приголомшила навіть Холостяка. Слідом за чоловіком з’явилися три нові учасниці: Маша, Оля і Діана.

«У голові просто якась порожнеча. Очі по п’ять копійок», — поділилася своїми почуттями здивована Даша.

Однак сам Григорій зізнався Нікіті, що це непогана практика на проекті, яка дозволить всім учасницям швидше відкритися: «Я придумав такий варіант, тому що в минулих сезонах це спрацьовувало. Коли з’являються нові учасниці — вони створюють конкуренцію».

Заплановане групове побачення Нікіта вирішив не скасовувати і запросив Наталі та Олю в Єгипет. Чоловік підготував екстремальне побачення — катання на ленд-сейлінгу. Він запропонував влаштувати перегони, які тільки підвищили дух суперництва між дівчатами. Потім всі перемістилися в ресторан, де з’ясувалося, що Оля боїться Наташу та її провокацій. По закінченню побачення Холостяк не зміг зробити вибір між дівчатами. Фінальне рішення цього тижня Нікіта зробив на Церемонії троянд.

На 6-му тижні Даша пішла на бажане індивідуальне побачення. Пара зустрілася в Єгипті, де вирішила пограти в гольф, а затим усамітнитися. Ця зустріч була сповнена відвертих зізнань, поцілунків і обіймів. А по закінченню дня чоловік вирішив провести захід сонця під романтичну музику.

«Я вважаю, що це побачення — найромантичніше. Кожен наш поцілунок — на зближення», — прокоментував Холостяк.

Тим часом у Києві дівчатам прийшло нове запрошення на індивідуальне побачення. Але яким подивом стало те, що воно адресовано знову Лілі. Чоловік вирішив навчити дівчину плавати.

А в кінці 6-го тижня розкрилася правда про трьох нових учасниць. Дівчата зізналися, що прийшли на проект в ролі шпигунів, які дізнавалися, якими насправді є конкурентки. Це допомогло чоловікові переконатися у своїх підозрах і почуттях. На Церемонію троянд Холостяк повернувся з остаточним рішенням.

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