У 5 випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін організував для дівчат вечір спогадів, уроки гарячої сальси, а також кулінарний екстрим з приготуванням телячих мізків. Лілія нарешті довірилася Холостякові та провела незабутній день на екстремальному побаченні. Чим ще запам’ятався 5-й випуск реаліті «Холостяк»-9 — читайте в матеріалі.

П’ятий тиждень почався з вечора спогадів. Даша, Віка, Оля і Софія приїхали в університет, де на них вже чекав головний герой 9-го сезону. Побачення обіцяло бути цікавим, адже всі перемістилися в актовий зал, де на екрані з’являлися старі та забуті знімки учасниць. Хтось ніяковів, хтось по-доброму посміявся над собою, а хтось ділився історіями, пов’язаними з фото.

Але коли черга дійшла до Олі, дівчина не змогла дивитися на себе тодішню. Щоб заспокоїти і підтримати її, Нікіта Добринін запропонував усамітнитися. Незабаром дівчина почала з’ясовувати стосунки і питати, чому чоловік попросив повернути гаджет при всіх дівчатах на минулій Церемонії троянд. В результаті спілкування закінчилося сваркою.

Наприкінці вечора Холостяк віддав троянду Софії та додав, що бачить в ній бажані зміни.

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Ще одне групове побачення пройшло в танцювальній атмосфері. Чоловік запросив Марину, Наталю та Юлю на урок сальси. Абсолютно різні дівчата проявили свої справжні емоції в рухах: Наталі відчула брак уваги, Юля приваблювала Холостяка пристрасним танцем, а Марина боялася збитися з такту. За підсумком дня Нікіта вручив троянду Наталі, додавши, що попри все щирість учасниці підкуповує.

Третє побачення також було груповим. Елізабет і Діна прибутку на кухню, де Холостяк вирішив подивитися на учасниць в процесі готування. Страву чоловік вибрав також пікантну — телячі мізки під раковим соусом.

Елізабет відразу взяла ініціативу в свої руки і показала всі навички в кулінарії. А ось Діна навпаки зізналася, що не любить готувати. В кінці побачення Холостяк подарував троянду Елізабет, а з Діною попрощався назавжди.

І останнє запрошення отримала Ліля. Суперниці відзначили, що послання Нікіти у вигляді величезної коробки стало найкрасивішим за історію 9-го сезону. Чоловік запропонував учасниці перевірити один одного на довіру і піднятися по скелях. Екстремальна зустріч закінчилася романтичним вечором біля багаття, трояндою і ніжним поцілунком.

В кінці 5-го тижня традиційно відбулася Церемонія троянд. Нікіта вирішив кожній дати шанс проявити себе ще раз, щоб точно не помилитися.

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