В 5 выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин организовал для девушек вечер воспоминаний, уроки жаркой сальсы, а также кулинарный экстрим с приготовлением телячьих мозгов. Лилия наконец-таки доверилась Холостяку и провела незабываемый день на экстремальном свидании. Чем еще запомнился 5-й выпуск реалити «Холостяк»-9 — читайте в материале.

Пятая неделя началась с вечера воспоминаний. Даша, Вика, Оля и София приехали в университет, где их уже ждал главный герой 9-го сезона. Свидание обещало быть интересным, ведь все переместились в актовый зал, где на экране появлялись старые и забытые снимки участниц. Кто-то смущался, кто-то по-доброму посмеялся над собой, а кто-то делился историями, связанными с фото.

Но когда очередь дошла до Оли, девушка не смогла смотреть на себя прошлую. Чтобы успокоить и поддержать ее, Никита Добрынин предложил уединиться. Вскоре девушка начала выяснять отношения и спрашивать, почему мужчина попросил вернуть гаджет при всех девочках на прошлой Церемонии роз. В результате общение закончилось ссорой.

По итогу вечера Холостяк отдал розу Софии и добавил, что видит в ней желаемые изменения.

Больше по теме: Кто покинул проект «Холостяк»-9 в 4 выпуске от 29.03.2019

Еще одно групповое свидание прошло в танцевальной атмосфере. Мужчина пригласил Марину, Наташу и Юлю на урок сальсы. Абсолютно разные девушки проявили свои настоящие эмоции в движениях: Натали ощутила недостаток внимания, Юля привлекала Холостяка страстным танцем, а Марина боялась сбиться с такта. По итогу дня Никита вручил розу Натали, добавив, что вопреки всему искренность участницы подкупает.

Третье свидание также было групповым. Элизабет и Дина прибыли на кухню, где Холостяк решил посмотреть на участниц в процессе готовки. Блюдо мужчина выбрал также пикантное — телячьи мозги под раковым соусом.

Элизабет сразу взяла инициативу в свои руки и показала все навыки в кулинарии. А вот Дина, наоборот, призналась, что не любит готовить. В конце свидания Холостяк подарил розу Элизабет, а с Диной попрощался навсегда.

И последнее приглашение получила Лиля. Соперницы отметили, что послание Никиты в виде огромной коробки стало самым красивым за историю 9-го сезона. Мужчина предложил участнице проверить друг друга на доверие и взобраться по скалам. Экстремальная встреча закончилась романтическим вечером у костра, розой и нежным поцелуем.

В конце 5-й недели традиционно состоялась Церемония роз. Никита решил каждой дать шанс проявить себя еще раз, чтобы точно не ошибиться.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ