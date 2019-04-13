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В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 шпионили за участницами

13.04.2019

6 неделю проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин решил начать встречей со всеми девушками. Радостный момент прервало появление новых соперниц, а также новость о том, что на групповое свидание отправляются Оля и Натали. Закончился ли вечер рукоприкладством? С кем произошел поцелуй на сближение и кем оказались «новенькие» — читайте в материале.

никита добрынин

В разгар вечеринки появился ведущий Григорий Решетник с неожиданной новостью, которая ошарашила даже Холостяка. Следом за мужчиной явились три новые участницы: Маша, Оля и Диана.

«В голове просто какая-то пустота. Глаза по пять копеек», — поделилась своими чувствами удивленная Даша.

Однако сам Григорий признался Никите, что это неплохая практика на проекте, которая позволит всем участницам скорее раскрепоститься и открыться: «Я придумал такой вариант, потому что в прошлых сезонах это срабатывало. Когда появляются новые участницы – они создают конкуренцию».

новые участницы холостяк 9

Запланированное групповое свидание Никита не стал отменять и пригласил Натали и Олю в Египет. Мужчина подготовил экстремальное свидание – катание на лэнд-сейлинге. Он предложил устроить гонки, которые только повысили дух соперничества между девушками. После все переместились в ресторан, где выяснилось, что Оля боится Наташу и ее провокаций. По окончанию свидания Холостяк не смог сделать выбор между девушками. Финальное решение этой недели Никита сделал на Церемонии роз.

свидание никиты оли и наташи

На 6-й неделе Даша пошла на желанное индивидуальное свидание. Пара встретилась в Египте, где решила поиграть в гольф, а после уединиться. Эта встреча была полна откровенных признаний, поцелуев и объятий. А по окончанию дня мужчина решил провести закат под романтическую музыку.

свидание даши и никиты добрынина

«Я считаю, что это свидание — самое романтическое. Каждый наш поцелуй на сближение», — прокомментировал Холостяк.

поцелуй никиты и даши

Тем временем в Киеве девочкам пришло новое приглашение на индивидуальное свидание. Но каким удивлением стало то, что оно адресовано вновь Лиле. Мужчина решил научить девушку плавать.

свидание лили и никиты

А в конце 6-й недели раскрылась правда про трех новых участниц. Девушки признались, что пришли на проект в роли шпионов, которые узнавали, какими на самом деле являются конкурентки. Это помогло мужчине убедиться в своих подозрениях и чувствах. На Церемонию роз Холостяк вернулся с окончательным решением.

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Впереди девушек ждет Франция и новые романтические свидание. Атмосфера любви и настоящий прованс вскружат голову каждой. Смотрите следующие выпуски, чтобы узнать больше.

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