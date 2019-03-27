Премьерные два выпуска рубрики «Холостячка» состоялись. Участница 8-го сезона Галя впервые появилась в образе сплетницы, которая смело и откровенно говорит о жизни после проекта «Холостяк», а также оценивает поведение девушек 9-го сезона. Предлагаем вам познакомиться поближе с Галей и посмотреть обзоры на 2-й и 3-й выпуски реалити «Холостяк»-9. Что думает о Никите Добрынине экс-участница, а также как оценивает первые свидания пар – смотрите эксклюзивные видео в материале.

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Выпуск 1 рубрики «Холостячка»

Video: Премьера рубрики «Холостячка» на сайте STB.UA Премьерные два выпуска рубрики Холостячка состоялись. Смотрите 1 и 2 выпуски рубрики Холостячка 2019 с Галей. Сплетница Галя расскажет о жизни после проекта в новой рубрике

Выпуск 2 рубрики «Холостячка»

Video: Премьера рубрики «Холостячка» на сайте STB.UA Премьерные два выпуска рубрики Холостячка состоялись. Смотрите 1 и 2 выпуски рубрики Холостячка 2019 с Галей. Сплетница Галя расскажет о жизни после проекта в новой рубрике

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