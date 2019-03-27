Прем’єрні два випуски рубрики «Холостячка» відбулися. Учасниця 8-го сезону Галя вперше з’явилася в образі пліткарки, яка сміливо і відверто говорить про життя після проекту «Холостяк», а також оцінює поведінку дівчат 9-го сезону. Пропонуємо вам познайомитися ближче з Галею і подивитися огляди на 2-й і 3-й випуски реаліті «Холостяк»-9. Що думає про Нікіту Добриніна екс-учасниця, а також як оцінює перші побачення пар – дивіться ексклюзивні відео в матеріалі.

Більше на тему: Холостячка Галя пліткуватиме щосереди на сайті STB.UA

Випуск 1 рубрики «Холостячка»

Video: Прем’єра рубрики «Холостячка» на сайті STB.UA Прем'єрні два випуски рубрики Холостячка відбулися. Дивіться 1 і 2 випуски рубрики Холостячка 2019 з Галею. Пліткарка Галя розповість про життя після проекту в новій рубриці

Випуск 2 рубрики «Холостячка»

Video: Прем’єра рубрики «Холостячка» на сайті STB.UA Прем'єрні два випуски рубрики Холостячка відбулися. Дивіться 1 і 2 випуски рубрики Холостячка 2019 з Галею. Пліткарка Галя розповість про життя після проекту в новій рубриці

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