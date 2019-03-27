Холостячка Галя пліткуватиме щосереди на сайті STB.UA

Холостячка 8 сезону Галя підготувала для прихильників найромантичнішого реаліті «Холостяк» відверті зізнання, якими поділиться вже сьогодні. Ексклюзивна рубрика Холостячки, яка пліткуватиме на всю країну про новий сезон «Холостяк», виходитиме щосереди на сайті STB.UA. Більше дізнайтеся в матеріалі.

Слідкувати за розвитком стосунків Нікіти Добриніна буде Холостячка минулого сезону Галя. Дівчина пильно стежила за всіма випусками, які вже вийшли в ефір. Тож встигла сформувати думку про деяких дівчат і головного героя.

Більше на тему: Плітки від Холостячки Галі про проект «Холостяк»-9

Щосереди Галя висловлюватиме власне бачення стосовно чвар дівчат, побачень, а також пліток, які ширяться мережею. Та має на те право, адже минулого сезону дівчина дійшла до фіналу й стала найяскравішою серед інших учасниць.

Пліткарці вдалося довідатися, з якою героїнею голлівудського кіно порівнювали Кароліну та де схибили дівчата, розповідаючи правду про себе.

Не пропустіть вже сьогодні, 27.03.2019, нову рубрику «Холостячка» на сайті STB.UA.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ