Холостячка Галя будет сплетничать каждую среду на сайте STB.UA

Холостячка 8 сезона Галя подготовила для поклонников самого романтического реалити «Холостяк» откровенные признания, которыми поделится уже сегодня. Эксклюзивная рубрика Холостячки, которая посплетничает на всю страну о новом сезоне «Холостяк», будет выходить каждую среду на сайте STB.UA. Больше узнайте в материале.

Следить за развитием отношений Никиты Добрынина будет Холостячка прошлого сезона Галя. Девушка пристально следила за всеми выпусками, которые уже успели выйти в эфир. Поэтому сформировала мнение о некоторых девушках и главном герое.

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Каждую среду Галя будет выражать свое видение по поводу свиданий, ссор девушек, а также сплетен, которые ходят в сети. И имеет на это право, ведь в прошлом сезоне девушка дошла до финала и стала самой яркой среди других участниц.

Сплетнице удалось узнать, с какой героиней голливудского кино сравнивали Каролину и где ошиблись девушки, рассказывая правду о себе.

Не пропустите уже сегодня, 27.03.2019, новую рубрику «Холостячка» на сайте STB.UA.

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