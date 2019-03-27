PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Холостячка Галя будет сплетничать каждую среду на сайте STB.UA

27.03.2019

Холостячка 8 сезона Галя подготовила для поклонников самого романтического реалити «Холостяк» откровенные признания, которыми поделится уже сегодня. Эксклюзивная рубрика Холостячки, которая посплетничает на всю страну о новом сезоне «Холостяк», будет выходить каждую среду на сайте STB.UA. Больше узнайте в материале.

галя холостячка 8 сезона

Следить за развитием отношений Никиты Добрынина будет Холостячка прошлого сезона Галя. Девушка пристально следила за всеми выпусками, которые уже успели выйти в эфир. Поэтому сформировала мнение о некоторых девушках и главном герое.

Больше по теме: Сплетни от Холостячки Гали о проекте «Холостяк»-9

Каждую среду Галя будет выражать свое видение по поводу свиданий, ссор девушек, а также сплетен, которые ходят в сети. И имеет на это право, ведь в прошлом сезоне девушка дошла до финала и стала самой яркой среди других участниц.

холостячка галя

Сплетнице удалось узнать, с какой героиней голливудского кино сравнивали Каролину и где ошиблись девушки, рассказывая правду о себе.

Не пропустите уже сегодня, 27.03.2019, новую рубрику «Холостячка» на сайте STB.UA.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить