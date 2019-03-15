Во 2 выпуске «Холостяк»-9 проект покинули две участницы. На второй неделе Холостяк провел время с Юлией и Настей на море. Также состоялось два индивидуальных свидания и даже беспрецедентное нарушение правил за все сезоны проекта «Холостяк». Что оказалось в коробке для Оли, как перевоплотилась скромная Настя и кто не получил розу на второй неделе — читайте в материале.

Смотрите онлайн Холостяк 9 сезон 2 выпуск

Вторая неделя началась с группового свидания на Красном море. Эффектная Юлия и скромная Настя встретились с Никитой. Холостяк предложил прокатиться на яхте и погрузиться с аквалангом.

«Это будет наше свидание с Никитой, а Настя где-то покупается в стороне», — запланировала Юлия.

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Однако когда пришло время погружаться в воду, девушка предпочла остаться на палубе. Юлия так и не смогла побороть страх глубины.

Никита погрузился с Настей. А Юлия согласилась проплыть с трубкой и маской. Мужчина отметил, что девушка держала дистанцию, поэтому пригласил ее на тет-а-тет.

После группового свидания Никита подарил желанную розу Юле. Но искренние эмоции и слезы Насти помогли Холостяку дать еще один шанс девушке проявить себя. Мужчина предложил провести Насте один день в Египте, но уже на индивидуальном свидании.

Тем временем в Киеве к девочкам приехал ведущий Григорий Решетник. Мужчина появился не с пустыми руками, а с небольшой подарочной коробкой, которую передал Оле. Счастью девушки не было предела. А вот соперницы восприняли эту ситуацию резко негативно.

«Я готов дать тебе то, о чем ты просила. Надеюсь, это сблизит нас», — написал Никита в записке.

На первой вечеринке Оля отметила, что ей важно всегда оставаться на связи с любимым человеком. В знак понимания Холостяк передал Оле мобильный телефон. Пара обменялась несколькими сообщениями, а на следующий вечер созвонилась.

Никита не забыл и о дне рождения Каролины. Холостяк пригласил участницу в Египет. В пять утра Никита лично встретил именинницу с букетом цветов. Вскоре пара отправилась в SPA-центр, где мужчина сделал массаж девушке. Но свидание не принесло Каролине долгожданную розу, ведь Холостяк решил подумать до Церемонии роз.

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Перед выбором второй недели мужчина решил лично пообщаться с художницей Юлей. Девушка подарила Никите картину с изображением рук. Елизавета также поговорила с Никитой тет-а-тет. Участница рассказала, какой видит свою идеальную семью. А Валерия поделилась, что старается быть идеальной для Холостяка.

Началась долгожданная Церемония роз. Проект покинула «суперженщина» Валерия. А также Елизавета, которая показалась Никите еще слишком юной и привязанной к дому.

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