8 марта состоялась премьера главного проекта весны «Холостяк»-9. Никита Добрынин познакомился со всеми девушками, среди которых была и участница «Топ-модель по-украински» Лиза Доронько. Кому досталась роза первого впечатления? Кто стал участницами 9-го сезона, а кто уехал в первую ночь домой – читайте в материале.

25 совершенно разных девушек начали прибывать на вечеринку. Встречал их, конечно же, выбранный зрителем Холостяк Никита Добрынин.

По традиции участницы старались удивлять, создавать положительные впечатления и передавать тайные записки. К примеру, Наташа предпочла удивить Никиту огромной подарочной коробкой, в которой сама же и пряталась. А вот Настя и вовсе потрясла, появившись на вечеринке из чемодана.

Первое знакомство девочек друг с другом всегда отличается обменом «комплиментами» и «любезностями», которые вмиг исчезают с появлением Холостяка. Войдя в зал, Никита Добрынин обратился ко всем участницам: отметил, что надеется встретить свою любовь на проекте.

Никита решил провести Юлю и Настю в лимузин, где сообщил девушкам, что приглашает их на свидание в теплых краях. Вернувшись на вечеринку, Холостяк вручил розу первого впечатления. Ее получила Элизабет. Участница готовила для Никиты традиционное итальянское блюдо софичини, но, к сожалению, опрокинула его на себя в лимузине. Немного огорчившись, девушка смогла сохранить улыбку на лице и выйти к Холостяку с гордо поднятой головой.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока мужчина приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

Первой поговорить с Холостяком наедине посчастливилось Саше. Она призналась, что какой-то период своей жизни страдала от невзаимной любви, однако пережить депрессию ей помог спорт.

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Конечно же, Никита не оставил без внимания и загадочную Софию. Девушка предпочла знакомиться спиной друг к другу, чтобы мужчина оценил ее внутренние качества, а не внешность. Посчастливилось лично пообщаться с Никитой Натали, Дине и Нине.

В завершении первой вечеринки традиционно состоялась Церемония роз. Участницами 9 сезона проекта «Холостяк» стали: Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Елизавета, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша и Вика.

Как будут развиваться отношения Никиты с девушками, смотрите в следующих выпусках «Холостяк»-9!

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