8 березня відбулася прем’єра головного проекту весни «Холостяк»-9. Нікіта Добринін познайомився з усіма дівчатами, серед яких була й учасниця «Топ-модель по-українськи» Ліза Доронько. Кому дісталася троянда першого враження? Хто став учасницями 9-го сезону, а хто поїхав першої ж ночі додому – читайте в матеріалі.

25 абсолютно різних дівчат почали прибувати на вечірку. Зустрічав їх, звичайно ж, обраний глядачем Холостяк Нікіта Добринін.

За традицією учасниці намагалися дивувати, створювати позитивні враження і передавати таємні записки. Наприклад, Наташа вирішила здивувати Нікіту величезною подарунковою коробкою, в якій сама ж і заховалася. А ось Настя взагалі приголомшила, з’явившись на вечірці з валізи.

Перше знайомство дівчат одна з одною завжди відрізняється обміном «компліментами» і «люб’язностями», які вмить зникають з появою Холостяка. Увійшовши до зали, Нікіта Добринін звернувся до всіх учасниць: зазначив, що сподівається зустріти своє кохання на проекті.

Нікіта вирішив провести Юлю і Настю до лімузину, де повідомив дівчатам, що запрошує їх на побачення в теплі краї. Повернувшись на вечірку, Холостяк вручив троянду першого враження. Її отримала Елізабет. Учасниця готувала для Нікіти традиційну італійську страву софічині, але, на жаль, перекинула її на себе в лімузині. Трохи засмутившись, дівчина змогла зберегти посмішку на обличчі і вийти до Холостяка з гордо піднятою головою.

На першу вечірку прийшли і близькі друзі Нікіти – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки чоловік запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.

Першою поговорити з Холостяком наодинці пощастило Саші. Вона зізналася, що якийсь період свого життя страждала від невзаємного кохання, проте пережити депресію їй допоміг спорт.

Більше на тему: Холостяк Нікіта Добринін розповів, як знайти своє кохання

Звичайно ж, Нікіта не залишив без уваги і загадкову Софію. Дівчина віддала перевагу знайомитися спиною один до одного, щоб чоловік оцінив її внутрішні риси, а не зовнішність. Пощастило особисто поспілкуватися з Нікітою Наталі, Діні та Ніні.

На завершення першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 9 сезону проекту «Холостяк» стали: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.

Як розвиватимуться взаємини Нікіти з дівчатами, дивіться в наступних випусках «Холостяк»-9!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ