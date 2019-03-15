У 2 випуску «Холостяк»-9 проект залишили дві учасниці. На другому тижні Холостяк провів час із Юлією і Настею на морі. Також відбулося два індивідуальних побачення і навіть безпрецедентне порушення правил за всі сезони проекту «Холостяк». Що виявилося в коробці для Олі, як перевтілилася скромна Настя і хто не отримав троянду на другому тижні — читайте в матеріалі.

Дивіться онлайн Холостяк 9 сезон 2 випуск

Другий тиждень почався з групового побачення на Червоному морі. Ефектна Юлія і скромна Настя зустрілися з Нікітою. Холостяк запропонував покататися на яхті та зануритися з аквалангом.

«Це буде наше побачення з Нікітою, а Настя десь купатиметься в стороні», — запланувала Юлія.

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Однак коли настав час занурюватися у воду, дівчина вирішила залишитися на палубі. Юлія так і не змогла подолати страх глибини.

Нікіта занурився з Настею. А Юлія погодилася проплисти з трубкою і маскою. Чоловік зазначив, що дівчина тримала дистанцію, тому запросив її на тет-а-тет.

Після групового побачення Нікіта подарував омріяну троянду Юлі. Але щирі емоції та сльози Насті допомогли Холостякові дати ще один шанс дівчині проявити себе. Чоловік запропонував провести Насті один день в Єгипті, але вже на індивідуальному побаченні.

Тим часом в Києві до дівчат приїхав ведучий Григорій Решетник. Чоловік з’явився не з порожніми руками, а з невеликою подарунковій коробкою, яку передав Олі. Щастю дівчини не було меж. А ось суперниці сприйняли цю ситуацію різко негативно.

«Я готовий дати тобі те, про що ти просила. Сподіваюся, це зблизить нас», — написав Нікіта в записці.

На першій вечірці Оля зазначила, що їй важливо завжди залишатися на зв’язку з коханою людиною. На знак розуміння Холостяк передав Олі мобільний телефон. Пара обмінялася кількома повідомленнями, а наступного вечора зідзвонилася.

Нікіта не забув і про день народження Кароліни. Холостяк запросив учасницю до Єгипту. О п’ятій ранку Нікіта особисто зустрів іменинницю з букетом квітів. Незабаром пара вирушила в SPA-центр, де чоловік зробив масаж дівчині. Але побачення не принесло Кароліні довгоочікувану троянду, адже Холостяк вирішив подумати до Церемонії троянд.

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Перед вибором другого тижня чоловік вирішив особисто поспілкуватися з художницею Юлею. Дівчина подарувала Нікіті картину із зображенням рук. Єлизавета також поговорила з Нікітою тет-а-тет. Учасниця розповіла, якою бачить свою ідеальну сім’ю. А Валерія поділилася, що намагається бути ідеальною для Холостяка.

Почалася довгоочікувана Церемонія троянд. Проект залишила «супержінка» Валерія. А також Єлизавета, яка здалася Нікіті ще занадто молодою і прив’язаною до дому.

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