2 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание и подарок для Оли
14.03.2019
2 выпуск проекта «Холостяк»-9 покажет первые интриги нового сезона. Главный герой Никита Добрынин пригласил двух участниц на групповое свидание на море. Яркая и эффектная Юлия против скромной и сдержанной Насти. А все девушки в доме — против одной жгучей брюнетки Оли. Не пропустите уже в пятницу второй выпуск реалити «Холостяк»-2019.
Во 2 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
Сможет ли скромная Настя превзойти все ожидания Никиты?
Удастся ли Юлии удивить Холостяка своей фигурой и получить заветную розу?
Что подарит Никита Добрынин Оле?
Простят ли соперницы девушку за особое внимание мужчины?
Не пропустите уже завтра второй выпуск романтического реалити «Холостяк»-2019. Узнайте первыми, кто из участниц готов бороться до последнего за любимого мужчину, а кто хочет сдаться на второй неделе. Включайте 15.03.2019 телеканал СТБ в 20:00, чтобы стать свидетелем того, как зарождается история любви.
Video: 2 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание и подарок для Оли
2 выпуск Холостяк 9 покажет первое свидание. Станет известно, что подарил Холостяк 9 сезона Никита Добрынин Оле. А также, кто покинет проект во втором выпуске?
Video: 2 выпуск «Холостяк»-9: первое свидание и подарок для Оли
2 выпуск Холостяк 9 покажет первое свидание. Станет известно, что подарил Холостяк 9 сезона Никита Добрынин Оле. А также, кто покинет проект во втором выпуске?