2 випуск проекту «Холостяк»-9 покаже перші інтриги нового сезону. Головний герой Нікіта Добринін запросив двох учасниць на групове побачення на морі. Яскрава й ефектна Юлія проти скромної та стриманої Насті. А всі дівчата в будинку — проти однієї брюнетки Олі. Не пропустіть вже в п’ятницю другий випуск реаліті «Холостяк»-2019.

У 2 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Чи зможе скромна Настя перевершити всі сподівання Нікіти?

Чи вдасться Юлії здивувати Холостяка своєю фігурою і отримати заповітну троянду?

Що подарує Нікіта Добринін Олі?

Чи пробачать суперниці дівчину за особливу увагу чоловіка?

І хто залишить проект «Холостяк»-9 у 2 випуску?

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Не пропустіть вже завтра другий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-2019. Дізнайтеся першими, хто з учасниць готовий боротися до останнього за коханого чоловіка, а хто хоче здатися на другому тижні. Вмикайте 15.03.2019 телеканал СТБ о 20:00, щоб стати свідком того, як зароджується історія кохання.

Video: 2 випуск «Холостяк»-9: перше побачення і подарунок для Олі 2 випуск Холостяк 9 покаже перше побачення. Стане відомо, що подарував Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін Олі. А також, хто покине проект у другому випуску?

Video: 2 випуск «Холостяк»-9: перше побачення і подарунок для Олі 2 випуск Холостяк 9 покаже перше побачення. Стане відомо, що подарував Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін Олі. А також, хто покине проект у другому випуску?

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