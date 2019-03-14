2 випуск «Холостяк»-9: перше побачення і подарунок для Олі
14.03.2019
2 випуск проекту «Холостяк»-9 покаже перші інтриги нового сезону. Головний герой Нікіта Добринін запросив двох учасниць на групове побачення на морі. Яскрава й ефектна Юлія проти скромної та стриманої Насті. А всі дівчата в будинку — проти однієї брюнетки Олі. Не пропустіть вже в п’ятницю другий випуск реаліті «Холостяк»-2019.
У 2 випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Чи зможе скромна Настя перевершити всі сподівання Нікіти?
- Чи вдасться Юлії здивувати Холостяка своєю фігурою і отримати заповітну троянду?
- Що подарує Нікіта Добринін Олі?
- Чи пробачать суперниці дівчину за особливу увагу чоловіка?
- І хто залишить проект «Холостяк»-9 у 2 випуску?
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Не пропустіть вже завтра другий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-2019. Дізнайтеся першими, хто з учасниць готовий боротися до останнього за коханого чоловіка, а хто хоче здатися на другому тижні. Вмикайте 15.03.2019 телеканал СТБ о 20:00, щоб стати свідком того, як зароджується історія кохання.
Video: 2 випуск «Холостяк»-9: перше побачення і подарунок для Олі2 випуск Холостяк 9 покаже перше побачення. Стане відомо, що подарував Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін Олі. А також, хто покине проект у другому випуску?
Video: 2 випуск «Холостяк»-9: перше побачення і подарунок для Олі2 випуск Холостяк 9 покаже перше побачення. Стане відомо, що подарував Холостяк 9 сезону Нікіта Добринін Олі. А також, хто покине проект у другому випуску?
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