Проект «Холостяк»-9 стартовал на телеканале СТБ. Никита Добрынин сделал свой выбор в пользу 17 девушек. Кто стал участницами 9 сезона проекта «Холостяк» и какие девушки получили первую заветную розу – узнайте в материале.

Первую розу в 9-м сезоне получила Элизабет. Девушка живет в Италии и работает заведующей обувным отделом. Участница попыталась добиться внимания Никиты «через желудок», приготовив традиционное итальянское блюдо — софичини.

20-летняя Даша — мастер по прическам. В детстве мечтала стать актрисой или психологом, но любовь к волосам взяла верх. Сейчас девушка работает в лучшем салоне столицы, который называет «девчачьим раем».

«Пожалуйста, повернись спиной, и ты увидишь больше» — с этих слов началось знакомство Никиты с еще одной участницей 9-го сезона — Софией. В своем характере девушка до сих пор не определилась. Поэтому считает, что проект поможет ей принять себя.

Дерзкая девушка-вамп по имени Каролина приехала на первую вечеринку на мотоцикле. При знакомстве она подарила шлем главному герою и отметила, что свой день рождения надеется провести вместе с ним. В прошлом участница занималась моделингом, а сейчас заведует своим интернет-магазином.

Юля и Настя не получили свои розы, однако прямо с вечеринки уехали в аэропорт! Никита Добрынин пригласил девушек на море.

А вот Настя появилась из чемодана, который в разгар вечера принес ведущий Григорий Решетник.

Оля стала еще одной участницей 9-го сезона. Девушка интересуется Формулой 1, а ее главная цель — добиться успеха в спортивной журналистике. При знакомстве с Никитой отметила, что в ее истории любви важно всегда оставаться на связи с любимым человеком.

Еще одна Юля, получившая розу, изобразила на своем платье страсть. Девушка считает себя не художником, а исполнителем. Однако именно рисование является ее основным заработком.

Лиля при первом разговоре показала свою особенность – девушка картавит. Однако участница этого абсолютно не стыдится. «Бронь и транспортер – мои любимые слова», — шутит она.

Еще одна участница по имени Лилия получила заветную розу. По образованию девушка филолог, однако сейчас работает помощником дизайнера. В свой 21 год мечтает встретить любимого человека и построить крепкую семью.

Дина работает помощником депутата. Девушка смогла зацепить Холостяка и стала одной из участниц нового сезона романтического реалити. Никита сравнил их знакомство с обрядом венчания.

А вот Елизавету на вечеринку привез отец. Девушка окончила Одесский национальный медицинский университет. Сейчас работает стоматологом, как и две ее старшие сестры.

Получившая розу Натали ждала Холостяка в подарочной коробке. Но открывал ее Никита Добрынин не сам, а вместе с участницей проекта «Топ-модель по-украински» Лизой Доронько.

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Лера предстала в образе «суперженщины». Красный наряд не оставил права выбора Холостяку на Церемонии роз.

Аня пришла с маленьким холодильником, в котором хранила «ледяное сердце».

«Зачастую меня воспринимают как снежную королеву», — добавила девушка. Холостяк захотел растопить это сердце и подарил девушке розу.

Стюардесса Виктория пригласила мужчину на свидание, тем самым показав, что имеет серьезные намерения встретить свою любовь на проекте. Никита Добрынин пообещал подумать над таким предложением и отметил: «Это непривычная ситуация, когда девушка приглашает меня на свидание».

Участница Марина подарила Холостяку «свое время». Девушка решила отдать мужчине свой телефон, чтобы не отвлекаться на почту, СМС и звонки. Никита предпочел вернуть гаджет на церемонии, но уже вместе с розой.

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