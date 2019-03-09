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Учасниці проекту «Холостяк» 2019

09.03.2019

Проект «Холостяк»-9 стартував на телеканалі СТБ. Нікіта Добринін зробив свій вибір на користь 17 дівчат. Хто став учасницями 9 сезону проекту «Холостяк» і які дівчата отримали першу заповітну троянду – дізнайтеся в матеріалі.

Никита Добрынин, холостяк, холостяк 9

Першу троянду в 9-му сезоні отримала Елізабет. Дівчина живе в Італії та працює завідувачкою взуттєвого відділу. Учасниця спробувала домогтися уваги Нікіти «через шлунок», приготувавши традиційну італійську страву софічіні.

элизабет холостяк-9

20-річна Даша майстер зачісок. У дитинстві мріяла стати акторкою чи психологом, але любов до волосся взяла гору. Зараз дівчина працює в найкращому салоні столиці, який називає «дівочим раєм».

даша холостяк-9

«Будь ласка, повернися спиною, і ти побачиш більше» – з цих слів почалося знайомство Нікіти з іще однією учасницею 9-го сезону – Софією. У своєму характері дівчина досі не визначилася. Тому вважає, що проект допоможе їй прийняти себе.

софия холостяк-9

Зухвала дівчина-вамп на ім’я Кароліна приїхала на першу вечірку на мотоциклі. При знайомстві вона подарувала шолом головному герою і зазначила, що свій день народження сподівається провести разом із ним. У минулому учасниця займалася моделінгом, а зараз завідує своїм інтернет-магазином.

каролина холостяк-9

Юля і Настя не отримали свої троянди, однак просто з вечірки поїхали в аеропорт! Нікіта Добринін запросив дівчат на море.

Юлия холостяк-9

А ось Настя з’явилася з валізи, яку в розпал вечора приніс ведучий Григорій Решетник.

Настя Холостяк-9

Оля стала ще однією учасницею 9-го сезону. Дівчина цікавиться Формулою 1, а її головна мета досягти успіху в спортивній журналістиці. При знайомстві з Нікітою зауважила, що в її історії кохання важливо завжди залишатися на зв’язку з коханою людиною.

Оля холостяк-9

Ще одна Юля, яка отримала троянду, зобразила на своїй сукні пристрасть. Дівчина вважає себе не художником, а виконавцем. Однак саме малювання є її основним заробітком.

Юля холостяк-9

Ліля під час першої розмови показала свою особливість дівчина гаркавить. Однак учасниця цього зовсім не соромиться. «Бронь і транспортер мої улюблені слова», жартує вона.

Лиля холостяк-9

Ще одна учасниця на ім’я Лілія отримала заповітну троянду. За освітою дівчина філолог, проте зараз працює помічником дизайнера. У свій 21 рік мріє зустріти кохану людину і побудувати міцну сім’ю.

Лилия холостяк-9

Діна працює помічником депутата. Дівчина змогла зачепити Холостяка і стала однією з учасниць нового сезону романтичного реаліті. Нікіта порівняв їхнє знайомство з обрядом вінчання.

Дина холостяк-9

А ось Єлизавету на вечірку привіз батько. Дівчина закінчила Одеський національний медичний університет. Зараз працює стоматологом, як і дві її старші сестри.

Елизавета холостяк-9

Наталі, яка отримала троянду, чекала Холостяка в подарунковій коробці. Але відкривав її Нікіта Добринін не сам, а разом із учасницею проекту «Топ-модель по-українськи» Лізою Доронько.

Наталия холостяк-9

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Лера постала в образі «супержінки». Червоне вбрання не залишило права вибору Холостякові на Церемонії троянд.

Валерия холостяк-9

Аня прийшла з маленьким холодильником, в якому зберігала «крижане серце».

«Найчастіше мене сприймають як снігову королеву», додала дівчина. Холостяк захотів розтопити це серце і подарував дівчині троянду.

Анна холостяк-9

Стюардеса Вікторія запросила чоловіка на побачення, тим самим показавши, що має серйозні наміри зустріти своє кохання на проекті. Нікіта Добринін пообіцяв подумати над такою пропозицією і зазначив: «Це незвична ситуація, коли дівчина запрошує мене на побачення».

Учасниця Марина подарувала Холостякові «свій час». Дівчина віддала чоловікові свій телефон, щоб не відволікатися на пошту, СМС і дзвінки. Нікіта вирішив повернути гаджет на церемонії, але вже разом із трояндою.

Марина холостяк-9

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