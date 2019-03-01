Весенний сезон на телеканале СТБ подготовил для зрителей много премьер. 8 марта стартует проект «Холостяк»-9. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Каждую пятницу вас ждут путешествия в мир романтических голливудских фильмов. Подробнее в материале.

8 марта стартует сезон романтических показов в эфире телеканала СТБ. В завершение тяжелой рабочей недели мы предлагаем окунуться в мир легких и непринужденных вечеров. Невероятные любовные истории, очаровавшие мир и вошедшие в список лучших, которые будут выходить сразу после проекта «Холостяк».

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Не пропустите 9-й сезон романтического реалити страны. В 20:00 включайте телеканал СТБ, чтобы познакомиться с главным героем Никитой Добрыниным и новыми участниками. Вас очаруют путешествия по известным городам мира и искренние признания в чувствах.

Проведите вечер пятницы в компании главных героев романтических комедий и мелодрам. Не переключайте, а настройтесь на волну приятных впечатлений, эмоций и чувств.

Телеканал СТБ готовит для женщин море цветов, танцев и «платье». Не пропустите этой весной самые популярные картины кинематографа.

Video: Сезон романтической пятницы на телеканале СТБ Весенний сезон на телеканале СТБ подготовил для зрителей много премьер. 8 марта стартует проект Холостяк-9. Не пропустите весенний сезон на телеканале СТБ.

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