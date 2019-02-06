Стартует новый сезон проектов на телеканале СТБ. Помимо новых выпусков самых мистических историй, вы увидите мелодраматические сериалы, которые не оставят вас равнодушными. Три субботы февраля вы проведете в компании участников на Национальный отбор на Евровидение-2019. Остросоциальные темы вновь затронет справедливый и непреклонный проект «Один за всіх», а романтические приключения покажет реалити «Холостяк»-9.

Насладиться музыкой на телеканале СТБ вы сможете 9, 16 и 23 февраля на Национальном отборе на Евровидение-2019. Вы примете участие в выборе представителя, который отправится в этом году в Тель-Авив на песенный конкурс от Украины. Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов займут почетные места в креслах жюри, а Сергей Притула традиционно станет ведущим.

Самая ожидаемая премьера года – костюмированный мелодраматический сериал «Крепостная» – выйдет на телеэкраны уже 25 февраля. Вам посчастливится попасть в атмосферу 19 века, посмотреть, как жили богатые помещики и крепостные, а также детально изучить костюмы и образы главных героев.

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В Международный женский день зрителя порадует старт самого романтического реалити страны «Холостяк», главным героем которого стал успешный молодой телеведущий Никита Добрынин. 8 марта вы окунетесь в атмосферу новых и незабываемых свиданий. Роль ведущего уверенно оставляет за собой Григорий Решетник. А каждую пятницу после выпуска проекта «Холостяк» вы сможете узнать больше об отношениях при просмотре ток-шоу «Как выйти замуж» с Розой Аль-Намри.

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Новый кулинарный проект удивит вас не менее. «МастерШеф. Профессионалы» отличится своим судейским составом, в котором будут Эктор Хименес-Браво, кондитер Елизавета Глинская и шеф-повар Владимир Ярославский. А вместо участников-аматоров за победу в миллион гривен будут бороться профессиональные повара.

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Напомним, 28 января стартовал мелодраматический сериал «За витриной», а также самый мистический проект «Следствие ведут экстрасенсы».

2 января состоялась премьера сериала «Загадка для Анны» о следователе, которая успешна в профессии, но абсолютно несчастлива в личной жизни.

А также с 3 февраля — новый сезон социального проекта «Один за всіх», помогающего тем, кто утратил надежду на справедливость.

Детальную информацию о датах старта всех любимых проектов смотрите ниже:

11 февраля, понедельник — сериал «Ничто не случается дважды»

9, 16, 23 февраля, суббота — Национальный отбор на Евровидение-2019

25 февраля, понедельник — сериал «Крепостная»

2 марта, суббота — «МастерШеф. Профессионалы»

8 марта, пятница — «Холостяк»

18 марта, понедельник — сериал «Зоя»

15 апреля, понедельник — сериал «Джованни»

А также весной ожидайте премьеры проекта «Страва честі», сериалов «2 + 2 = 6» и «С волками жить».

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