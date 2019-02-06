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Новый сезон на канале СТБ: даты всех премьер

06.02.2019

Стартует новый сезон проектов на телеканале СТБ. Помимо новых выпусков самых мистических историй, вы увидите мелодраматические сериалы, которые не оставят вас равнодушными. Три субботы февраля вы проведете в компании участников на Национальный отбор на Евровидение-2019. Остросоциальные темы вновь затронет справедливый и непреклонный проект «Один за всіх», а романтические приключения покажет реалити «Холостяк»-9.

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Насладиться музыкой на телеканале СТБ вы сможете 9, 16 и 23 февраля на Национальном отборе на Евровидение-2019. Вы примете участие в выборе представителя, который отправится в этом году в Тель-Авив на песенный конкурс от Украины. Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов займут почетные места в креслах жюри, а Сергей Притула традиционно станет ведущим.

Самая ожидаемая премьера года – костюмированный мелодраматический сериал «Крепостная» – выйдет на телеэкраны уже 25 февраля. Вам посчастливится попасть в атмосферу 19 века, посмотреть, как жили богатые помещики и крепостные, а также детально изучить костюмы и образы главных героев.

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В Международный женский день зрителя порадует старт самого романтического реалити страны «Холостяк», главным героем которого стал успешный молодой телеведущий Никита Добрынин. 8 марта вы окунетесь в атмосферу новых и незабываемых свиданий. Роль ведущего уверенно оставляет за собой Григорий Решетник. А каждую пятницу после выпуска проекта «Холостяк» вы сможете узнать больше об отношениях при просмотре ток-шоу «Как выйти замуж» с Розой Аль-Намри.

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Новый кулинарный проект удивит вас не менее. «МастерШеф. Профессионалы» отличится своим судейским составом, в котором будут Эктор Хименес-Браво, кондитер Елизавета Глинская и шеф-повар Владимир Ярославский. А вместо участников-аматоров за победу в миллион гривен будут бороться профессиональные повара.

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Напомним, 28 января стартовал мелодраматический сериал «За витриной», а также самый мистический проект «Следствие ведут экстрасенсы».

2 января состоялась премьера сериала «Загадка для Анны» о следователе, которая успешна в профессии, но абсолютно несчастлива в личной жизни.

А также с 3 февраля — новый сезон социального проекта «Один за всіх», помогающего тем, кто утратил надежду на справедливость.

Детальную информацию о датах старта всех любимых проектов смотрите ниже:

11 февраля, понедельник — сериал «Ничто не случается дважды»

9, 16, 23 февраля, суббота — Национальный отбор на Евровидение-2019

25 февраля, понедельник — сериал «Крепостная»

2 марта, суббота — «МастерШеф. Профессионалы»

8 марта, пятница — «Холостяк»

18 марта, понедельник — сериал «Зоя»

15 апреля, понедельник — сериал «Джованни»

А также весной ожидайте премьеры проекта «Страва честі», сериалов «2 + 2 = 6» и «С волками жить».

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