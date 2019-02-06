Стартує новий сезон проектів на телеканалі СТБ. Крім нових випусків наймістичніших історій, ви побачите мелодраматичні серіали, які не залишать вас байдужими. Три суботи лютого ви проведете у компанії учасників на Національний відбір на Євробачення-2019. Гостросоціальні теми знову підніме справедливий і непохитний проект «Один за всіх», а романтичні пригоди покаже реаліті «Холостяк»-9.

Насолодитися музикою на телеканалі СТБ ви зможете 9, 16 і 23 лютого на Національному відборі на Євробачення-2019. Ви візьмете участь у виборі представника, який вирушить цього року до Тель-Авіва на пісенний конкурс від України. Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов займуть почесні місця у кріслах журі, а Сергій Притула традиційно стане ведучим.

Найочікуваніша прем’єра року – костюмований мелодраматичний серіал «Кріпосна» вийде на телеекрани вже 25 лютого. Вам пощастить потрапити в атмосферу 19 століття, подивитися, як жили багаті поміщики та кріпаки, а також детально роздивитися костюми й образи головних героїв.

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У Міжнародний жіночий день глядача порадує старт найромантичнішого реаліті країни «Холостяк», головним героєм якого став успішний молодий телеведучий Нікіта Добринін. 8 березня ви поринете в атмосферу нових і незабутніх побачень. Роль ведучого впевнено залишає за собою Григорій Решетник. А щоп’ятниці після випуску проекту «Холостяк» ви зможете дізнатися більше про взаємини під час перегляду ток-шоу «Як вийти заміж» з Розою Аль-Намрі.

Більше на тему: «Холостяк»-9: дата старту найромантичнішого проекту України!

Новий кулінарний проект здивує вас не менше. «МастерШеф. Професіонали» відзначиться своїм суддівським складом, у якому будуть Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глінська і шеф-кухар Володимир Ярославський. А замість учасників-аматорів за перемогу в мільйон гривень боротимуться професійні кухарі.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»: оголошено дату старту шоу в 2019 році

Нагадаємо, 28 січня стартував мелодраматичний серіал «За вітриною», а також наймістичніший проект «Слідство ведуть екстрасенси».

2 січня відбулася прем’єра серіалу «Загадка для Анни» про слідчу, яка успішна у професії, але абсолютно нещаслива в особистому житті.

А також з 3 лютого — новий сезон соціального проекту «Один за всіх», який допомагає тим, хто втратив надію на справедливість.

Детальну інформацію про дати старту всіх улюблених проектів дивіться нижче:

11 лютого, п’ятниця – серіал «Ніщо не трапляється двічі»

9, 16, 23 лютого, субота – Національний відбір на Євробачення-2019

25 лютого, п’ятниця – серіал «Кріпосна»

2 березня, п’ятниця – «МастерШеф. Професіонали»

8 березня, четвер – «Холостяк»

18 березня, п’ятниця – серіал «Зоя»

15 квітня, субота – серіал «Джованні»

А також навесні очікуйте прем’єри проекту «Страва честі», серіалів «2 + 2 = 6» і «З вовками жити».

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