25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Глядачам залишилося чекати зовсім недовго! Вже цієї зими ви зможете поринути у світ 19 століття та дізнатися неймовірну історію кохання та зради. Подробиці — у матеріалі!

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Телеканал СТБ спільно з FILM.UA понад рік працювали над свторенням багатосерійної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Зйомки проходили у наймальовничіших куточках України. Сюжет масштабної картини зачіпає наболілі людські переживання та проблеми боротьби за свободу у 19 столітті.

Хрещена мама виховала кріпосну Катерину Вербицьку як спражню панянку. Дівчина грає на фортепіано, володіє іноземними мовами, але це не врятує її від життєвих негараздів. Незважаючи на заборону свого пана, кріпосна закохується у дворянина Олексія Косача. Чим закінчиться така історія кохання?

Зрозуміло одне: на глядачів чекають небанальні почуття, інтриги та сльози. Історія «Кріпосної» розповість про кохання, шляхетність, про боротьбу піднесеного з низьким та негідним.

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Не пропустіть найочікуванішу прем’єру 2019 року — серіал «Кріпосна» — вже 25 лютого на СТБ!

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