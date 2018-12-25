«Кріпосна»: інтригуючі кадри серіалу. Не пропустіть прем’єру!
«Кріпосна» — історія не тільки про неволю, а й про силу духу, мудрість і палке кохання. Кріпосна Катерина Вербицька готова заплатити високу ціну заради власного щастя. А що ж на бідну дівчину чекає в кінці? Дивіться перші інтригуючі кадри костюмованої мелодрами!
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Окрім тендітних панянок та справжніх джентльменів, у 19 столітті жили владні та часом жахливі люди. Багата «купчиха» Лідія Шефер із кріпосними жорстока та невблаганна. Їй ще далеко до Салтичихи, але схильність до садизму є безперечно. І безневинна сирота Катерина перейшла їй дорогу…
Про головних лиходіїв фільму можна говорити довго, однак краще їх побачити на власні очі. Довгоочікуваний серіал «Кріпосна» покаже справжнє життя людей у неволі. Тут буде чимало любовних інтриг, фатальних пристрастей, великих сподівань та жахливих трагедій.
Дивіться перші кадри серіалу «Кріпосна»:
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