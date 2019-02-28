«Крепостная» — история не только о неволе, но и о силе духа, мудрости и страстной любви. Крепостная Катерина Вербицкая готова заплатить высокую цену ради собственного счастья. А что же бедную девушку ждет в конце? Смотрите сериал с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

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Помимо хрупких барышень и настоящих джентльменов, в 19 веке жили властные и порой ужасные люди. Богатая «купчиха» Лидия Шефер с крепостными жестока и неумолима. Ей еще далеко до Салтычихи, но склонность к садизму есть бесспорно. И невинная сирота Катерина перешла ей дорогу…

О главных злодеях фильма можно говорить долго, однако лучше их увидеть своими глазами. Ожидаемый сериал «Крепостная» покажет настоящую жизнь людей в неволе. Здесь будет полно любовных интриг, роковых страстей, больших ожиданий и ужасных трагедий.

Смотрите первые кадры сериала «Крепостная»:

Video: «Крепостная»: интригующие кадры сериала. Не пропустите премьеру! Сериал Крепостная — трогательная история крепостной Катерины Вербицкой, которая мечтает о свободе. Премьера сериала Крепостная на СТБ состоится уже весной

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