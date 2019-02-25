Сегодня, 25 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной мелодрамы «Крепостная». Зрителям осталось ждать совсем недолго! Уже этой зимой вы сможете окунутся в мир 19 века и узнать невероятную историю любви и предательства. Подробности — в материале!

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Телеканал СТБ совместно с FILM.UA больше года работали над многосерийной костюмированной мелодрамой «Крепостная». Съемки проходили в самых живописных уголках Украины. Сюжет масштабной картины затрагивает наболевшие человеческие переживания и проблемы борьбы за свободу в 19 веке.

Крестная мама воспитала крепостную Катерину Вербицкую как истинную барышню. Девушка играет на фортепиано, владеет иностранными языками, но это не спасет ее от жизненных невзгод. Несмотря на запрет своего помещика, крепостная влюбляется в дворянина Алексея Косача. Чем закончится такая история любви?

Ясно одно: зрителей ждут небанальные чувства, интриги и слезы. История «Крепостной» расскажет о любви, благородстве, о борьбе возвышенного с низким и недостойным.

Video: «Крепостная»: дата старта костюмированной мелодрамы на СТБ Сериал Крепостная выйдет уже этой зимой. Узнайте дату старта Крепостной на СТБ в материале

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Не пропустите наиболее ожидаемую премьеру 2019 года — сериал «Крепостная» — уже 25 февраля на СТБ!

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