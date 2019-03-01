Весняний сезон на телеканалі СТБ підготував для глядачів багато прем’єр. 8 березня стартує проект «Холостяк»-9. Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Щоп’ятниці вас чекають подорожі у світ найромантичніших голлівудських фільмів. Детальніше в матеріалі.

8 березня стартує сезон романтичних показів в ефірі телеканалу СТБ. На завершення важкого робочого тижня ми пропонуємо поринути у світ легких та невимушених вечорів. Неймовірні любовні історії, котрі зачарували світ та увійшли у список найкращих, виходитимуть одразу після проекту «Холостяк».

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Не пропустіть 9-й сезон романтичного реаліті країни. О 20:00 вмикайте телеканал СТБ, аби познайомитися з головним героєм Нікітою Добриніним та новими учасницями. Вас зачарують подорожі найвідомішими містами світу та щирі освідчення у почуттях.

Проведіть вечір п’ятниці у компанії головних героїв романтичних комедій та мелодрам. Не перемикайте, а налаштуйтеся на хвилю приємних вражень, емоцій та почуттів.

Телеканал СТБ готує для жінок море квітів, танців і «платтячко». Не пропустіть цієї весни найпопулярніші картини кінематографу.

Video: Сезон романтичної п’ятниці на телеканалі СТБ Весняний сезон на телеканалі СТБ підготував для глядачів багато прем'єр. 8 березня стартує проект Холостяк-9. Не пропустіть весняний сезон на телеканалі СТБ.

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