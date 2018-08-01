Новый сезон на канале СТБ: даты всех премьер осени 2018

Пока наши зрители наслаждались летним отпуском, консервировали вкусности и проводили душевные семейные вечера на дачах, команда канала СТБ работала над новым сезоном. Уже в конце августа вы сможете заценить новые проекты – “Цієї миті рік потому” с Дашей Трегубовой и “Ультиматум” с Юлией Бортник и Валерием Ославским. От души посмеяться во время просмотра нового сериала “Сдается домик у моря” и, конечно же, куда без любимых и незаменимых шоу канала СТБ – “Х-фактор” и “МастерШеф”. Когда стартует новый сезон и какие еще сюрпризы мы подготовили для зрителей – читайте в материале. С понедельника по четверг телеканал СТБ будет показывать новый юмористический сериал “Сдается домик у моря”. Это история одесской семьи, которая пытается зарабатывать тем, что сдает комнаты собственного дома в курортный период. И все было бы хорошо, если бы члены семьи не то что помогали, а хотя бы не мешали хозяйке дома строить бизнес… Заинтригованы? Тогда не забудьте включить СТБ 27 августа в 19:00!

В тот же день стартует новый сезон “Хата на тата”! Новые эпизоды снимает команда Vaverka Production во главе с Дмитрием Танковичем. Вас ожидают нетривиальные папочки, новые испытания и шутки, которые наверняка станут мемами!

Судьи проекта “МастерШеф” Дмитрий Горовенко,Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво признались, что в новом сезоне будет больше информации о кулинарной составляющей каждого конкурса. Так что перед тем как 28 августа в 20:00 сесть за просмотр программы, запаситесь блокнотом и ручкой, чтобы записать полезные советы и новые рецепты.

“Зважені та щасливі” в этом году обновились максимально! Новая ведущая – Мирослава Ульянина, новый третий тренер – Василий Вирастюк и новые испытания и рекорды! Как и раньше, программа будет выходить по четвергам в 20:00.

Новый проект “Ультиматум” выйдет 31 августа. Ведущими стали Валерий Ославский и Юлия Бортник, которые хорошо знакомы зрителям СТБ по работе в других проектах телеканала («Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «Один за всіх», «За живе!»). Участниками ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию. В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским.

Олег Винник, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и, конечно же, Андрей Данилко настолько понравились зрителям прошлого сезона “Х-фактор”, что и в этом году будут отбирать самых поющих и талантливых! Так что ближайшие вечера субботы у вас точно будут заняты просмотром любимого вокального шоу!

Поклонники “Все буде добре” ликуют, ведь любимая Надя Матвеева снова стала единственной хозяйкой студии. Премьера нового сезона состоится 10 сентября – не пропустите!

Детальную информацию о датах старта всех любимых проектов смотрите ниже:

27 августа, понедельник-четверг, 19:00 “Сдается домик у моря”

27 августа, понедельник в 20:00 – “Хата на тата”

28 августа, вторник в 20:00 – “МастерШеф”

30 августа, четверг в 20:00 – “Зважені та щасливі”

31 августа, пятница в 20:00 – “Цієї миті рік потому”

31 августа, пятница в 22:00 – “Ультиматум”

1 сентября, суббота в 19:00 – “Х-фактор”

02 сентября, воскресенье в 21:00 – “Один за всіх”

02 сентября, воскресенье в 19:00 – “Слідство ведуть екстрасенси”

10 сентября, понедельник-четверг в 16:00 – “Все буде добре”

07 октября, воскресенье в 19:00 – “Битва екстрасенсів”

24 октября, понедельник-четверг, 19:00 “Коли ми вдома”

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