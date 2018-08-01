Новий сезон на каналі СТБ: дати всіх прем’єр осені 2018

Поки наші глядачі насолоджувалися літньою відпусткою, консервували смаколики і проводили душевні сімейні вечори на дачах, команда каналу СТБ працювала над новим сезоном. Уже в кінці серпня ви зможете зацінити нові проекти – “Цієї миті рік потому” з Дашою Трегубовою і “Ультиматум” з Юлією Бортник і Валерієм Ославським. Від душі посміятися під час перегляду нового серіалу “Здамо будиночок біля моря” і, звичайно ж, куди без улюблених і незамінних шоу каналу СТБ – “Х-фактор” і “МастерШеф”. Коли стартує новий сезон і які ще сюрпризи ми підготували для глядачів – читайте в матеріалі. З понеділка по четвер телеканал СТБ показуватиме новий гумористичний серіал “Здамо будиночок біля моря”. Це історія одеської сім’ї, яка намагається заробляти тим, що здає кімнати власного будинку в курортний період. І все було б добре, якби члени сім’ї не те що допомагали, а хоча б не заважали господині будинку будувати бізнес… Заінтриговані? Тоді не забудьте включити СТБ 27 серпня о 19:00!

У той же день стартує новий сезон “Хата на тата”! Нові епізоди знімає команда Vaverka Production на чолі з Дмитром Танковичем. Вас чекають нетривіальні татусі, нові випробування і жарти, які напевно стануть мемами!

Судді проекту “МастерШеф” Дмитро Горовенко, Тетяна Литвинова і Ектор Хіменес-Браво зізналися, що в новому сезоні буде більше інформації про кулінарну складову кожного конкурсу. Тож перед тим як 28 серпня о 20:00 сісти за перегляд програми, запасіться блокнотом і ручкою, щоб записати корисні поради та нові рецепти.

“Зважені та щасливі” в цьому році оновилися максимально! Нова ведуча – Мирослава Ульяніна, новий третій тренер – Василь Вірастюк і нові випробування і рекорди! Як і раніше, програма виходитиме по четвергах о 20:00.

Новий проект “Ультиматум” вийде 31 серпня. Ведучими стали Валерій Ославський та Юлія Бортник, які добре знайомі глядачам СТБ по роботі в інших проектах телеканалу («Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «Один за всіх», «За живе!»). Учасниками ток-шоу стануть пари, які не можуть досягти консенсусу у стосунках через різні погляди на одну ситуацію. У студії «Ультиматуму» вони подивляться на проблему під різними кутами – чоловічим і жіночим.

Олег Винник, Настя Каменських, Дмитро Шуров та звичайно ж Андрій Данилко настільки сподобалися глядачам минулого сезону “Х-фактор”, що і в цьому році будуть відбирати найбільш співочих і талановитих! Тож найближчі вечора суботи у вас точно будуть зайняті переглядом улюбленого вокального шоу!

Шанувальники “Все буде добре” радіють, адже улюблена Надя Матвєєва знову стала єдиною господинею студії. Прем’єра нового сезону відбудеться 10 вересня – не пропустіть!

Детальну інформацію про дати старту всіх улюблених проектів дивіться нижче:

27 серпня, понеділок-четвер, 19:00 “Здамо будиночок біля моря”

27 серпня, понеділок о 20:00 – “Хата на тата”

28 серпня, вівторок в 20:00 – “МастерШеф”

30 серпня, четвер о 20:00 – “Зважені та щасливі”

31 серпня, п’ятниця о 20:00 – “Цієї миті рік потому”

31 серпня, п’ятниця о 22:00 – “Ультиматум”

1 вересня, субота о 19:00 – “Х-фактор”

02 вересня, неділя о 21:00 – “Один за всіх”

02 вересня, неділя о 19:00 – “Слідство ведуть екстрасенси”

10 вересня, понеділок-четвер о 16:00 – “Все буде добре”

07 жовтня, неділя о 19:00 – “Битва екстрасенсів”

24 жовтня, понеділок-четвер, 19:00 “Коли ми вдома”

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