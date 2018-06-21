Телеканал СТБ приступил к съемкам нового проекта – ток-шоу с элементами реалити «Ультиматум». Ведущими стали Валерий Ославский и Юлия Бортник, которые хорошо знакомы зрителям СТБ по работе в других проектах телеканала («Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «Один за всіх», «За живе!»). Премьера ток-шоу состоится в осеннем телесезоне.

«Ультиматум» – собственная разработка телеканала СТБ. Созданием проекта занимается Творческое объединение Алексея Удовицкого, воплотившее в жизнь любимые проекты украинцев «Давай поговоримо про секс», «Вечір з Наталею Гаріповою», «Детектор брехні» и другие.

Участниками ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию. В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским. Помогать парам отыскать истину будут ведущие и три эксперта (два профессиональных психолога и одна приглашенная звезда). Чтобы определить настоящую причину проблемы и возможные варианты решения, проект проведет собственные расследования и даже устроит небольшие провокации и эксперименты для пар.

«Идея проекта принадлежит покойному Сергею Назарову (программный директор СТБ, ушел из жизни в апреле 2017 года). Она интересна и неисчерпаема. Сергей Анатольевич видел в ней потенциал и рекомендовал нам создать проект об отношениях, а концепцию мы уже разрабатывали самостоятельно, силами нашего ТО, – комментирует руководитель проекта Арина Чебаненко. – Темы, которые затрагиваются в студии, актуальны и близки большинству украинских семей: ревность, семейный бюджет, отношения отчима и пасынка и другие. Зрители увидят варианты решения проблемы, услышат советы и смогут выбрать подходящие для себя».

«Ультиматум» – это ток-шоу о стереотипах в отношениях. Все начинается с противостояния мужского и женского взглядов, в котором наши ведущие – Юлия Бортник и Валерий Ославский – поддерживают стороны героев. На протяжении всего эпизода мы раскручиваем проблемную ситуацию и в конце понимаем, что ни женский стереотип, ни мужской не соответствуют действительности», – дополняет главный сценарист проекта Наталия Майданник.

Поскольку задача «Ультиматума» – помочь парам найти компромисс, команде проекта было крайне важно, чтобы ведущие не просто были примером для украинских семей, а имели достаточно жизненного опыта делиться личными историями и рекомендациями.

«Валерий Ославский – успешный семьянин и профессионал, Юлия Бортник – современная, реализована как личность и при этом удачно совмещает материнство и карьеру. По каждой проблеме, которую хотят разрешить наши герои, у Валерия и Юлии есть мнение, основанное на собственных семейных ценностях и взглядах. Кроме того, наши ведущие очень харизматичные», – рассказывает Арина Чебаненко.

Юлия Бортник уверена, что проект поможет строить здоровые отношения не только участникам проекта.

«Я считаю, что «Ультиматум» смотреть не просто нужно, а необходимо. Со всем, о чем мы говорим в студии, люди встречаются ежедневно, вне зависимости от того, поставили они штамп в паспорте, живут гражданским браком или только встречаются. Работая над «Давай поговоримо про секс», мы столкнулись с тем, что проблемы, с которыми к нам приходили люди, скорее в отношениях, а не в постели. Часто задумывалась о том, чему нас учили в школе: алгебре, геометрии и прочим важным предметам. Мне, например, геометрия по сей день не пригодилась, а как строить отношения, семью, воспитывать детей – то, чему мы посвящаем большую часть жизни, нас не учат. Пример наших родителей не всегда положительный. Благодаря проекту «Ультиматум» зрители смогут развить умение взаимодействовать со своим партнером, строить здоровую семью и помнить о том, что от нас зависит психическое и физическое здоровье детей и их будущее», – говорит ведущая.

«Этот проект будет интересен как женщинам, так и мужчинам, потому что он – о мужской и женской позиции, о вечной борьбе инь и ян. Я уверен, что если в семье есть проблемы, всегда виноваты оба. «Ультиматум» позволяет вскрыть те болевые точки, которые впоследствии могут решить спорный вопрос. Всегда полезно друг друга слушать и слышать, многие этого делать не умеют, особенно если в отношениях долго. «Ультиматум» и «Я соромлюсь свого тіла» похожи одним моментом – для того, чтобы прийти в проект, нужно быть очень смелым. Большинство людей в себе такой смелости не находят. Им полезно посмотреть на примере других, услышать те слова, которые, возможно, нужны им именно сейчас. Темы, которые поднимаются в проекте, в 90% случаев относятся к каждому из нас, ведь каждый сталкивается с ревностью или с неприятными бытовыми моментами. Когда отношения терпят крах, все друг друга обвиняют и говорят языком ультиматумов, мы показываем язык компромиссов», – комментирует Валерий Ославский.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ