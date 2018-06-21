Телеканал СТБ розпочав зйомки нового проекту – ток-шоу з елементами реаліті «Ультиматум». Ведучими стали Валерій Ославський та Юлія Бортник, які добре знайомі глядачам СТБ за роботою в інших проектах телеканалу («Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «Один за всіх», «За живе!»). Прем’єра ток-шоу відбудеться в осінньому телесезоні.

«Ультиматум» – власна розробка телеканалу СТБ. Створенням проекту займається Творче об’єднання Олексія Удовицького, яке втілило у життя улюблені проекти українців «Давай поговоримо про секс», «Вечір з Наталею Гаріповою», «Детектор брехні» та інші.

Учасниками ток-шоу стануть пари, які не можуть досягти консенсусу у стосунках через різні погляди на одну ситуацію. У студії «Ультиматуму» вони подивляться на проблему під різними кутами – чоловічим і жіночим. Допомагати парам знайти істину будуть ведучі й три експерти (два професійні психологи й одна запрошена зірка). Щоб визначити справжню причину проблеми і можливі варіанти вирішення, проект проведе власні розслідування і навіть влаштує невеликі провокації та експерименти для пар.

«Ідея проекту належить покійному Сергію Назарову (програмний директор СТБ, пішов з життя у квітні 2017 року). Вона цікава та невичерпна. Сергій Анатолійович бачив у ній потенціал та рекомендував нам створити проект про стосунки, а концепцію ми вже розробляли самостійно, силами нашого ТО, – коментує керівник проекту Аріна Чебаненко. – Теми, які порушуються у студії, актуальні та близькі більшості українських сімей: ревнощі, сімейний бюджет, взаємини вітчима та пасинка й інші. Глядачі побачать варіанти вирішення проблеми, почують поради та зможуть вибрати відповідні для себе».

«Ультиматум» – це ток-шоу про стереотипи у стосунках. Все починається з протистояння чоловічого та жіночого поглядів, у якому наші ведучі – Юлія Бортник та Валерій Ославський – підтримують сторони героїв. Протягом всього епізоду ми розкручуємо проблемну ситуацію та у кінці розуміємо, що ні жіночий стереотип, ні чоловічий не відповідають дійсності», – доповнює головний сценарист проекту Наталія Майданник.

Оскільки завдання «Ультиматуму» – допомогти парам знайти компроміс, команді проекту було вкрай важливо, щоб ведучі не лише були прикладом для українських сімей, а й мали достатньо життєвого досвіду ділитися особистими історіями та рекомендаціями.

«Валерій Ославський – успішний сім’янин та професіонал, Юлію Бортник – сучасна, реалізована як особистість та при цьому вдало поєднує материнство і кар’єру. Стосовно кожної проблеми, яку хочуть вирішити наші герої, у Валерія та Юлії є думка, що ґрунтується на власних сімейних цінностях та поглядах. Крім того, наші ведучі дуже харизматичні», – розповідає Аріна Чебаненко.

Юлія Бортник переконана, що проект допоможе будувати здорові стосунки не тільки учасникам проекту.

«Я вважаю, що «Ультиматум» дивитися не просто потрібно, а необхідно. З усім, про що ми говоримо в студії, люди стикаються щодня, незалежно від того, поставили вони штамп у паспорті, живуть у цивільному шлюбі чи тільки зустрічаються. Працюючи над «Давай поговоримо про секс», ми побачили, що проблеми, з якими до нас приходили люди, швидше в стосунках, а не в ліжку. Часто замислювалася про те, чому нас вчили в школі: алгебрі, геометрії та іншим важливим предметам. Мені, наприклад, геометрія донині не стала в нагоді, а як будувати стосунки, сім’ю, виховувати дітей – те, чому ми присвячуємо більшу частину життя, нас не вчать. Приклад наших батьків не завжди позитивний. Завдяки проекту «Ультиматум» глядачі зможуть розвинути вміння взаємодіяти зі своїм партнером, будувати здорову сім’ю і пам’ятати про те, що від нас залежить психічне та фізичне здоров’я дітей та їхнє майбутнє», – каже ведуча.

«Цей проект буде цікавий як жінкам, так і чоловікам, тому що він – про чоловічу та жіночу позицію, про вічну боротьбу інь і ян. Я переконаний, що якщо в родині є проблеми, завжди винні обидва. «Ультиматум» дозволяє розкрити ті больові точки, які згодом можуть вирішити спірне питання. Завжди корисно один одного слухати і чути, багато хто цього робити не вміє, особливо якщо у стосунках довго. «Ультиматум» і «Я соромлюсь свого тіла» схожі одним моментом – для того, щоб прийти у проект, потрібно бути дуже сміливим. Більшість людей в собі такої сміливості не знаходять. Їм корисно подивитися на прикладі інших, почути ті слова, які, можливо, потрібні їм саме зараз. Теми, які порушуються у проекті, в 90% випадків стосуються кожного з нас, адже кожен стикається з ревнощами або з неприємними побутовими моментами. Коли стосунки зазнають краху, всі один одного звинувачують і говорять мовою ультиматумів, ми показуємо мову компромісів», – коментує Валерій Ославський.

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