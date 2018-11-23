Вам здається, що ваш чоловік зраджує? Або ви постійно помічаєте підозрілі дії з його боку? А може, це у вас рильце в пушку? Дружина прийшла викрити чоловіка в зраді у 13 випуску «Ультиматуму» і попалась сама. Дивіться анонс в матеріалі.
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У 13 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:
- Як викрити чоловіка в зраді?
- Які ознаки того, що партнер вам зраджує?
- Чи можна прощати зраду?
- Чию сторону приймати – чоловіка чи дитини?
- Чи зраджує чоловік головної героїні з її найкращою подругою?
- Що трапиться, якщо забороняти чоловікові бачитися з друзями?
- Експеримент «Ультиматуму»: чи піде чоловік на зраду, якщо створити для цього всі умови?
Дивіться, чим закінчиться 13 випуск «Ультиматуму», сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ:
Video: «Ультиматум» випуск 13: як викрити партнера у зрадіЩо робити, якщо здається, що чоловік вам зраджує? Як розкрити зраду? Дивіться в 13 випуску Ультиматуму
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