Вам здається, що ваш чоловік зраджує? Або ви постійно помічаєте підозрілі дії з його боку? А може, це у вас рильце в пушку? Дружина прийшла викрити чоловіка в зраді у 13 випуску «Ультиматуму» і попалась сама. Дивіться анонс в матеріалі.

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У 13 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Як викрити чоловіка в зраді?

Які ознаки того, що партнер вам зраджує?

Чи можна прощати зраду?

Чию сторону приймати – чоловіка чи дитини?

Чи зраджує чоловік головної героїні з її найкращою подругою?

Що трапиться, якщо забороняти чоловікові бачитися з друзями?

Експеримент «Ультиматуму»: чи піде чоловік на зраду, якщо створити для цього всі умови?

Дивіться, чим закінчиться 13 випуск «Ультиматуму», сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ:

Video: «Ультиматум» випуск 13: як викрити партнера у зраді Що робити, якщо здається, що чоловік вам зраджує? Як розкрити зраду? Дивіться в 13 випуску Ультиматуму

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