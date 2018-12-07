«Ультиматум» випуск 15: Чи можливе возз’єднання після розлучення
07.12.2018
У 15 випуску програми «Ультиматум» головний герой шокував усіх. Він звернувся на програму, щоб повернути свою колишню дружину. Просто у студії він зробив вчинок, якого не очікував ніхто. Читайте анонс.
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У 15 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:
- Чи можливо повернути шлюб?
- Що робити, якщо не можеш відпустити колишню дружину (колишнього чоловіка)?
- Чи потрібно давати другий шанс людині?
- Кохання після розлучення — чи існує воно?
- Як відновити кохання у шлюбі?
- Як повернути колишню дружину (колишнього чоловіка)?
Щоб дізнатися відповіді на ці питання, дивіться ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.
Video: «Ультиматум» випуск 15: Чи можливе возз’єднання після розлученняУ 15 випуску програми Ультиматум глядачі дізнаються чи можна повернути колишнього чоловіка або дружину після розлучення і як це зробити
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