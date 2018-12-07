У 15 випуску програми «Ультиматум» головний герой шокував усіх. Він звернувся на програму, щоб повернути свою колишню дружину. Просто у студії він зробив вчинок, якого не очікував ніхто. Читайте анонс.

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У 15 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Чи можливо повернути шлюб?

Що робити, якщо не можеш відпустити колишню дружину (колишнього чоловіка)?

Чи потрібно давати другий шанс людині?

Кохання після розлучення — чи існує воно?

Як відновити кохання у шлюбі?

Як повернути колишню дружину (колишнього чоловіка)?

Щоб дізнатися відповіді на ці питання, дивіться ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» випуск 15: Чи можливе возз’єднання після розлучення У 15 випуску програми Ультиматум глядачі дізнаються чи можна повернути колишнього чоловіка або дружину після розлучення і як це зробити

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