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«Ультиматум» випуск 15: Чи можливе возз’єднання після розлучення

07.12.2018

У 15 випуску програми «Ультиматум» головний герой шокував усіх. Він звернувся на програму, щоб повернути свою колишню дружину. Просто у студії він зробив вчинок, якого не очікував ніхто. Читайте анонс.

ультиматум стб

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У 15 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

  • Чи можливо повернути шлюб?
  • Що робити, якщо не можеш відпустити колишню дружину (колишнього чоловіка)?
  • Чи потрібно давати другий шанс людині?
  • Кохання після розлучення — чи існує воно?
  • Як відновити кохання у шлюбі?
  • Як повернути колишню дружину (колишнього чоловіка)?

Щоб дізнатися відповіді на ці питання, дивіться ток-шоу «Ультиматум» сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ.

Video: «Ультиматум» випуск 15: Чи можливе возз’єднання після розлучення

У 15 випуску програми Ультиматум глядачі дізнаються чи можна повернути колишнього чоловіка або дружину після розлучення і як це зробити

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